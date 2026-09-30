Hasan Şaş’ı Sarsan Rapor! Test Sonucu Ortaya Çıktı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Hasan Şaş’la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 18 Eylül’de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan eski milli futbolcunun Adli Tıp Kurumu’ndaki test sonuçları dosyaya girdi.

Rapora göre Şaş’ın kan ve idrar örneklerinde kokain saç teli incelemesinde ise kokain ve kodein tespit edildi. Sonuçların ortaya çıkmasının ardından gözler Şaş’ın soruşturma sırasında verdiği ifadeye çevrildi.

Kan ve İdrarında Kokain Tespit Edildi

Soruşturma kapsamında alınan biyolojik örnekler Adli Tıp Kurumu tarafından incelendi. Yapılan analizlerde Hasan Şaş’ın kanında ve idrarında kokain bulgusuna rastlandığı belirtildi.

Saç teli üzerinde yapılan incelemede ise kokainin yanı sıra kodein de tespit edildi. Saç analizlerinin geçmiş döneme ilişkin kullanım izleri konusunda bilgi sağlayabildiği belirtilirken rapor soruşturma dosyasına eklendi.

“Kullanmadım” Demişti

Test sonuçlarını gündeme taşıyan en önemli detay ise Hasan Şaş’ın savcılıkta verdiği ifadeyle ilgili oldu. Şaş’ın ifadesinde uyuşturucu kullanmadığını ve uyuşturucu tüketilen herhangi bir ortamda bulunmadığını söylediği öğrenildi.

Adli Tıp raporundaki bulguların ardından bu ifadeyle test sonuçları arasında çelişki olduğu değerlendirildi. Ancak soruşturmanın hukuki süreci devam ediyor. Hasan Şaş işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yağız Sabuncuoğlu’nun Testi Negatif Çıktı

Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun test sonucu ise Hasan Şaş’tan farklı çıktı.

Sabuncuoğlu’nun kan, idrar ve saç örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde izine rastlanmadığı bildirildi. Böylece soruşturma dosyasındaki iki ismin test sonuçları birbirinden farklı oldu.

Soruşturmayla ilgili hukuki süreç devam ederken ortaya çıkan raporların dosyanın bundan sonraki seyrinde nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu.