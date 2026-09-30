Güllü’nün Ölümünde Düğüm Çözülüyor! İlk Duruşma Yarın

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un ölümüyle ilgili davada kritik gün geldi. 26 Eylül 2025’te Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili dava yarın Yalova 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kızı Tuğyan İçin Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

Davanın bir numaralı sanığı olan 28 yaşındaki Tuğyan Ülkem Gülter hakkında annesini tasarlayarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Sultan Nur Ulu içinse “yalan tanıklık” suçundan 4 yıla kadar hapis talep ediliyor.

İddianamede Güllü’nün 18 metre yükseklikten beton zemine düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtilirken kanında 3.53 promil alkol bulunduğu ve kullanılan ilaçların zehirleyici seviyede olmadığı aktarıldı.

İddianamede Dikkat Çeken Detaylar

Savcılık dosyasında oldukça dikkat çeken iddialar yer alıyor. Bunlardan biri olay gecesi Güllü’nün sevdiği “Malkata” isimli roman havasının açılması. İddianameye göre müziği duyan Güllü kızının odasına geldi ve bir süre oynadı. Savcılık şarkının Güllü’yü odaya getirmek için özellikle açıldığını öne sürdü.

Ayrıca kamera kayıtlarındaki sesler ve tanık anlatımları da dosyada önemli yer tutuyor. Sultan Nur Ulu Güllü’nün kızı tarafından pencereden atıldığını iddia ederken bilirkişi incelemelerinde de düşmenin kaza olup olmadığı konusunda çeşitli değerlendirmeler yapıldı.

Mesajlar ve Kamera Kayıtları Dosyada

İddianamede Tuğyan’ın olaydan önce annesiyle ilgili bazı ağır ifadeler kullandığı ve olay sonrasında bazı mesajların silinmesini istediği öne sürüldü. Dijital incelemelerde yapılan bazı internet aramaları da dosyaya girdi.

Öte yandan olay sonrası Tuğyan’ın yaşadığı panik güvenlik kamerasına da yansıdı. Şimdi gözler yarınki ilk duruşmaya çevrildi. Duruşmada sanıkların savunmaları ve mahkemenin değerlendirmeleri merakla bekleniyor.