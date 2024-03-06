İlker Kaleli'nin sergilediği akıcı İspanyolca gündem oldu! İşte o görüntüler...

İlker Kaleli'nin başrolünde oynadığı La Pasion Turca'nın tanıtımlarında ortaya çıkan akıcı İspanyolcası sosyal medyada övgü alarak çok konuşulanlar arasına girdi.

İlker Kaleli'nin sergilediği akıcı İspanyolca gündem oldu! İşte o görüntüler...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-03-2024 10:57

İlker Kaleli'nin başrolünde yer aldığı La Pasion Turca'nın tanıtımlarında sergilediği akıcı İspanyolcası, sosyal medyada büyük beğeni topladı ve konuşulanlar arasına girdi.

Ünlü oyuncu İlker Kaleli'nin başrolünde oynadığı İspanyol dizisi "La Pasion Turca", 24 Mart'ta İspanyol yayın platformu Atresplayer'da izleyiciyle buluşacak. Daha sonra ise İspanyol Antenna 3 kanalında yayınlanacak olan dizi, İspanya-Türkiye temasıyla aksiyon, macera ve aşk dolu bir hikayeyi izleyicilere sunacak. Kaleli, Yaman adlı bir antikacıyı canlandıracak.

İspanyolca çekilen dizi için Kaleli, rolüne hazırlanmak için Madrid'de beş haftalık bir İspanyolca dil kampına katıldı. İngiltere'de konservatuvar eğitimi alan ve ileri düzeyde İngilizce bilen oyuncunun La Pasion Turca'nın tanıtımlarında sergilediği akıcı İspanyolcası, sosyal medyada övgü topladı ve en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Haberin Videosu : İlker Kaleli'nin rol aldığı La Pasion Turca Tanıtım Filmi
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