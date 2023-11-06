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İlker Kaleli'den Sıla'ya destek: İşlerimizin gereği bu!

İspanyol kanalı için çekilen 'La Passion Turca' (Türk Tutkusu) dizisinde rol alan İlker Kaleli (39), uzun süredir birlikte olduğu şarkıcı Sıla Gençoğlu (43) ile bir süre ayrı kalacaklarını açıkladı. Ancak bu zorlu dönemde aşkına destek olmaktan kaçınmadı.

İlker Kaleli'den Sıla'ya destek: İşlerimizin gereği bu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-11-2023 09:06

Ünlü oyuncu İlker Kaleli, önceki gün Etiler'de objektiflere yakalandı. Spor salonuna giderken basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştiren Kaleli, yeni projesi hakkında bilgi verdi. "Çalışmalara devam ediyorum. Öykü Karayel ile birlikte bir projeye başlayacağız. İki üç kez buluştuk ve çok güzel bir uyum yakaladık" dedi.

Ayrıca, sevgilisi şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun Amerika turnesi hakkında da konuşan Kaleli, "İş gereği bir süre uzak kalmamız gerekebilir, ancak bu, her iki tarafın da yoğun iş temposından kaynaklanıyor. İşlerimizin doğasında bu tür ayrılıklar olabiliyor" şeklinde konuştu. Ayrıca, kendi şarkı yazma çalışmalarına da devam ettiğini belirtti.

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