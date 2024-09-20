İlker Kaleli’den festival çıkışı: Sinema baskı ve siparişi kabul etmez

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl “Hikayemiz Birlikte” sloganıyla 5-12 Ekim tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek. Türkiye’nin en prestijli film festivallerinden biri olan Altın Portakal’da jüri üyeliği yapacak olan ünlü oyuncu İlker Kaleli, festivalin basın toplantısına katıldı.

Kaleli, toplantıda yaptığı konuşmada, Altın Portakal Film Festivali’nin yurt dışında da dikkatle takip edilen bir etkinlik olduğunu vurguladı. Ayrıca, festivalin sinemanın bağımsız ve özgür doğasına dikkat çektiğini belirterek, "Altın Portakal, sinemanın hiçbir baskı veya siparişi kabul etmediğini hatırlatan bir festival" dedi.

Basın toplantısına, jüri başkanı ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve diğer jüri üyeleri de katıldı. Kaleli, ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden Özpetek ve ekibe teşekkür ederek, “Bakış açımıza değer verdikleri için minnettarım” ifadelerini kullandı.

Festival, sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden birini sunmaya hazırlanırken, Kaleli’nin bu sözleri festivalin sanatsal özgürlüğüne ve önemine vurgu yaptı.