İlker Kaleli ve Sıla’dan Selanik tatili dönüşü evlilik sorularına kaçamak yanıt

Selanik dönüşü görüntülenen İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet etti.

İlker Kaleli ve Sıla’dan Selanik tatili dönüşü evlilik sorularına kaçamak yanıt
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-02-2025 10:39

Ünlü çift İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu, Selanik tatillerinin ardından İstanbul’a döndü. İstanbul Havalimanı’nda objektiflere takılan ikili, samimi açıklamalarda bulundu.

Maskeyle görüntülenen Sıla, basın mensuplarının sağlık durumuyla ilgili sorularına “Çok salgın var, o yüzden maske taktım. Bir sağlık problemim yok” diyerek yanıt verdi.

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve hayranları tarafından merakla beklenen İlker Kaleli ise “İnşallah, ben de çok özledim. Yakında geri döneceğim” diyerek yeni projeler için sinyaller verdi.

Mutlu birliktelikleriyle dikkat çeken çifte evlilik planları olup olmadığı da soruldu. Ancak ünlü çift bu soruya sadece “Çok teşekkürler, iyi geceler diliyoruz” diyerek kaçamak bir yanıt verdi.

Kaleli ve Sıla, tatilin yorgunluğunu üzerlerinden atamadan hızlıca havalimanından ayrıldı.

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