İlker Kaleli: Sıla harika bir kadın!

Oyuncu İlker Kaleli ve şarkıcı Sıla Gençoğlu, yaklaşık dört yıldır birlikteler. Şimdilerde İspanyol dizisi "La Pasion Turca" ile gündemde olan Kaleli, kameralardan uzak yaşadığı ilişkisi hakkında konuştu.

İlker Kaleli: Sıla harika bir kadın!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-06-2024 14:16

İlker Kaleli, başrolünde Maggie Civantos ile yer aldığı "La Pasión Turca" dizisi ile İspanya'da gündem oldu. Haftalık magazin dergisi Semana'ya röportaj veren ünlü oyuncu, şarkıcı Sıla ile olan ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"O harika bir kadın. Birbirimizi bulduğumuz için çok mutluyuz. Her yıl birbirimizi daha iyi tanıyor ve anlıyoruz. Birbirimize büyük saygı duyuyor ve birbirimizle gurur duyuyoruz. Daha güçlü bir bağ kuruyoruz."

Oyunculuğun sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı olduğunu belirten Kaleli, "Kariyerimde belirli bir stratejim yok; oyunculuk benim için sadece bir iş değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı. Bana hem neşe hem de acı veriyor ve beni içimdeki karmaşık yerlere götürüyor." dedi.

Resim yapmaktan, motosiklet sürmekten, dalış yapmaktan, müzik çalışmalarıyla uğraşmaktan ve Muay Thai ile ilgilenmekten hoşlandığını belirten ünlü isim, "Bunlar benim zihnimi temizlemenin ve rahatlamanın yolları." şeklinde konuştu.

Madrid'de beş haftalık yoğun bir İspanyolca kampına katılan İlker Kaleli, "İspanyolca hakkında hiçbir şey bilmiyordum ve beş hafta içinde her şeyi öğrenmem gerekiyordu. Senaryoyu anlamak, karakterime hayat vermek ve İspanyolca diyalogları doğru bir şekilde ezberlemek zorundaydım. Bu süreç benim için hem zorlayıcı hem de heyecan vericiydi." ifadelerini kullandı.

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