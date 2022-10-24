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Gecce Magazin Haberleri

İlker Kaleli sevgilisi Sıla'yı dizi aşkıyla tanıştıracak!

İlker Kaleli, İspanyol dizisi “La Passion Turca”daki partneri Maggie Civantos’u İstanbul’da ağırlayacak. Kaleli, Civantos’u sevgilisi Sıla’yla da tanıştıracak. İki oyuncu, Sıla’nın Harbiye konserine gidecek.

İlker Kaleli sevgilisi Sıla'yı dizi aşkıyla tanıştıracak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-10-2022 09:27

İspanyol Antenna 3 kanalı için çekilecek “La Passion Turca” (Türk Tutkusu) dizisinin başrolünü üstlenen İlker Kaleli, 5 haftadır İspanya’da kamptaydı.

İspanyolca öğrenen ve senaryoya çalışan oyuncu, eğitim sürecini tamamlayıp döndü. Çekimleri haftaya İstanbul’da başlayacak dizi için ünlü İspanyol oyuncu Maggie Civantos da bugün İstanbul’a geliyor.

İlker Kaleli, dizideki partneri Maggie Civantos’u sevgilisi Sıla’yla tanıştıracak. Kaleli, oyuncuyu Sıla’nın yarın akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda vereceği konsere götürecek. (Hürriyet)

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