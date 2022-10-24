İlker Kaleli sevgilisi Sıla'yı dizi aşkıyla tanıştıracak!

İspanyol Antenna 3 kanalı için çekilecek “La Passion Turca” (Türk Tutkusu) dizisinin başrolünü üstlenen İlker Kaleli, 5 haftadır İspanya’da kamptaydı.

İspanyolca öğrenen ve senaryoya çalışan oyuncu, eğitim sürecini tamamlayıp döndü. Çekimleri haftaya İstanbul’da başlayacak dizi için ünlü İspanyol oyuncu Maggie Civantos da bugün İstanbul’a geliyor.

İlker Kaleli, dizideki partneri Maggie Civantos’u sevgilisi Sıla’yla tanıştıracak. Kaleli, oyuncuyu Sıla’nın yarın akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda vereceği konsere götürecek. (Hürriyet)