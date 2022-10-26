  • 26 EKİM Çarşamba 23:05
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

İlker Kaleli: Sabah akşam İspanyol oldum!

Şimdilerde 'La Passion Turca' (Türk Tutkusu) adlı bir İspanyol dizisinde yer almaya hazırlanan İlker Kaleli, Etiler'deydi. Ünlü oyuncu, "Beş hafta kadar Madrid'de kaldım. İspanyolca eğitim aldım. Ezberin yapılması, dile hakimiyet kurulması gerekiyordu. Çok yoğun bir çalışma yaptım. Sabah akşam İspanyol oldum" dedi.

İlker Kaleli: Sabah akşam İspanyol oldum!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-10-2022 11:38

Şarkıcı Sıla ile aşk yaşayan ünlü oyuncu İlker Kaleli (38), önceki gün Etiler'de görüntülendi. 
 

İLK ÇEKİMLER TÜRKİYE'DE

İspanyol televizyonuna çekilecek 'La Passion Turca' (Türk Tutkusu) dizisinde rol alacak olan Kaleli, çekimler hakkında bilgi verdi.

Önümüzdeki hafta çekimlerin başlayacağını belirten İlker Kaleli, "Bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta çekimlere başlıyoruz. İlk çekimler burada olacak. Türkiye ayağı bittikten sonra ocak ayında Madrid'e gideceğiz" diye konuştu.

"YAMAN" KARAKTERİNİ ANLATTI

Dizide "Yaman" karakterini canlandıracak olan oyuncu, "Yaman, antika dükkanı olan bir kişi... Antika dükkanının perde arkasında başka olaylar da oluyor. Daha sonra Madrid'de bir üniversitede sanat tarihi profesörü olan bir kadının gelmesiyle hikayemiz başlıyor" açıklamasını yaptı.

"ÇOK YOĞUN BİR ÇALIŞMA YAPTIM"

Dizi için İspanyolca eğitim aldığını da sözlerine ekleyen Kaleli, "Beş hafta kadar Madrid'de kaldım. İspanyolca eğitim aldım. Ezberin yapılması, dile hakimiyet kurulması gerekiyordu. Çok yoğun bir çalışma yaptım. Sabah akşam İspanyol oldum. Senaryo ve dile hakimiyet üzerinden gittik. Her dilde olduğu gibi belli başlı kalıplar var onlardan başladık" dedi.

Kübra Yurdakul'dan fanlarına büyük sürpriz
Bebek bekleyen Fahriye Evcen'den yeni paylaşım
Benzer Haberler
Bebek bekleyen Fahriye Evcen'den yeni paylaşım Bebek bekleyen Fahriye Evcen'den yeni paylaşım
Kerem Bürsin'e Hande Erçel sorusu! Aşk yeniden mi başladı? Kerem Bürsin'e Hande Erçel sorusu! Aşk yeniden mi başladı?
Çağla Şıkel: Aldatıldığım yerde durmam! Çağla Şıkel: Aldatıldığım yerde durmam!
Murat Boz'un eski eşini görenler şaşkına döndü! Meğer o da çok ünlüymüş! Murat Boz'un eski eşini görenler şaşkına döndü! Meğer o da çok ünlüymüş!
Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz yeniden bir arada! Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz yeniden bir arada!
Mustafa Ceceli: Biri akıl sağlığımdan şüphe ettiğini yazmış! Mustafa Ceceli: Biri akıl sağlığımdan şüphe ettiğini yazmış!
ÇOK OKUNANLAR
Ateşli sahneler gündem olmuştu! Dünyayla Benim Aramda hakkında flaş iddia
  • 25-10-2022 09:05

Ateşli sahneler gündem olmuştu! Dünyayla Benim Aramda hakkında flaş iddia

Hafsanur Sancaktutan: Ben sadece işimi yapıyorum!
  • 22-10-2022 14:37

Hafsanur Sancaktutan: Ben sadece işimi yapıyorum!

Mustafa Ceceli: Biri akıl sağlığımdan şüphe ettiğini yazmış!
  • 24-10-2022 16:48

Mustafa Ceceli: Biri akıl sağlığımdan şüphe ettiğini yazmış!

Gülşen hakim karşısında! İşte ilk sözleri...
  • 21-10-2022 11:34

Gülşen hakim karşısında! İşte ilk sözleri...

Demet Özdemir'in acı günü!
  • 24-10-2022 10:46

Demet Özdemir'in acı günü!