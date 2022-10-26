İlker Kaleli: Sabah akşam İspanyol oldum!

Şarkıcı Sıla ile aşk yaşayan ünlü oyuncu İlker Kaleli (38), önceki gün Etiler'de görüntülendi.



İLK ÇEKİMLER TÜRKİYE'DE

İspanyol televizyonuna çekilecek 'La Passion Turca' (Türk Tutkusu) dizisinde rol alacak olan Kaleli, çekimler hakkında bilgi verdi.

Önümüzdeki hafta çekimlerin başlayacağını belirten İlker Kaleli, "Bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta çekimlere başlıyoruz. İlk çekimler burada olacak. Türkiye ayağı bittikten sonra ocak ayında Madrid'e gideceğiz" diye konuştu.

"YAMAN" KARAKTERİNİ ANLATTI

Dizide "Yaman" karakterini canlandıracak olan oyuncu, "Yaman, antika dükkanı olan bir kişi... Antika dükkanının perde arkasında başka olaylar da oluyor. Daha sonra Madrid'de bir üniversitede sanat tarihi profesörü olan bir kadının gelmesiyle hikayemiz başlıyor" açıklamasını yaptı.

"ÇOK YOĞUN BİR ÇALIŞMA YAPTIM"

Dizi için İspanyolca eğitim aldığını da sözlerine ekleyen Kaleli, "Beş hafta kadar Madrid'de kaldım. İspanyolca eğitim aldım. Ezberin yapılması, dile hakimiyet kurulması gerekiyordu. Çok yoğun bir çalışma yaptım. Sabah akşam İspanyol oldum. Senaryo ve dile hakimiyet üzerinden gittik. Her dilde olduğu gibi belli başlı kalıplar var onlardan başladık" dedi.