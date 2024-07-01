İlker Kaleli, İspanya'da üçüncü sıraya yükseldi

Oyunculukta dünyaya açılan gururumuz İlker Kaleli, başrolünde oynadığı İspanyol dizisi La Pasion Turca ile İspanya Top 10 listesine üçüncü sıradan girdi. Dizi, dijital platformun Türkiye listesinde ilk sıraya oturdu.

Geçtiğimiz cuma günü yayına giren dizideki sahneleri ve oyunculuğuyla konuşulan İlker Kaleli, İspanya-Türkiye arasında geçen aksiyon, macera, aşk temalı dizide Yaman adlı bir antikacıyı canlandırıyor. Kaleli’ye başrolde İspanya’nın dünyaca ünlü yıldızı Maggie Civantos eşlik ediyor.

Daha önce de İngilizce oynadığı The Serpent ile İngiltere Netflix’te yer alan İlker Kaleli, Netflix’e global platformlardan giren tek Türk oyuncu.