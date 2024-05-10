İlker Kaleli, İspanya'da gündemde

İspanya'nın önde gelen televizyon kanallarından Antenna 3'de yayınlanan 'La Pasion Turca' dizisinin başrolünde yer alan İlker Kaleli, İspanya'da sosyal medya trend listesine girdi. Dizi, aksiyon, macera ve aşk temalarını içerirken, Kaleli'ye İspanyol oyuncu Maggie Civantos eşlik ediyor.

İlker Kaleli, 'Yaman' adlı bir antikacıyı canlandırırken, dizinin diğer önemli karakteri olan 'Olivia' rolünü ise Maggie Civantos üstleniyor. Ünlü yazar Antonio Gala'nın 1993 yılındaki aynı adlı romanından uyarlanan dizi, İspanyolca olarak çekiliyor ve İspanya'da büyük ilgi görüyor.

Dizideki rolüne hazırlanmak için Madrid'de beş haftalık yoğun bir İspanyolca kampına katılan İlker Kaleli, performansıyla İspanyol izleyicilerin beğenisini kazanarak sosyal medyada trend listesine girmeyi başardı.

Dizinin yönetmen koltuğunda ise Inaki Penafiel bulunuyor. İlker Kaleli'nin 'La Pasion Turca' dizisiyle İspanya'da gündeme gelmesi, Türk oyuncunun uluslararası alandaki yeteneğini bir kez daha kanıtladı ve Türk dizilerinin yurtdışında da ilgi gördüğünü gösterdi.