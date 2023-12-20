İlker Kaleli hayranlığı bunu da yaptırdı!

İlker Kaleli'nin Amerika'daki hayranları, sanatçının yarın ilk bölümü yayınlanacak Arak dizisindeki aksiyon görüntülerinden oluşan bir videoyu New York Time Square Meydanı'ndaki dev dijital panoda yayınlayarak jest yaptı

İlker Kaleli hayranlığı bunu da yaptırdı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 20-12-2023 18:33

İlker Kaleli'nin Amerika'daki hayranları, yarın ilk bölümü yayınlanacak Arak dizisinin başrol oyuncusuna destek vermek amacıyla New York Times Square Meydanı'ndaki dev dijital panoda bir jest gerçekleştirdi. Sanatçının Kara karakterinin aksiyon sahnelerinden oluşan bir video, meşhur meydanın dev dijital panosunda yayınlandı.

Binlerce insanın ziyaret ettiği bu alanda, dünyanın en pahalı açık hava panolarından biri, İlker Kaleli'nin Arak dizisindeki aksiyon görüntülerine ev sahipliği yaptı.

Oyuncunun hayranları, bu özel anları kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

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