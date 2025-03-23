İlker İnanoğlu'ndan Annesi Filiz Akın İçin Duygusal Mesaj

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Filiz Akın’ın vefatının ardından oğlu İlker İnanoğlu, duygusal bir mesaj paylaştı. İşte o sözler...

İlker İnanoğlu'ndan Annesi Filiz Akın İçin Duygusal Mesaj
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-03-2025 13:06

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Filiz Akın, resmî olarak açıklanan vefat haberinin ardından sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü oyuncunun oğlu İlker İnanoğlu, annesinin ardından duygu yüklü bir mesaj paylaştı.

İlker İnanoğlu'ndan Yürek Burkan Paylaşım

Annesine olan sevgisini her fırsatta dile getiren İlker İnanoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda büyük üzüntüsünü ifade etti. Filiz Akın’ın yalnızca kendi annesi değil, aynı zamanda en yakın arkadaşı ve sırdaşı olduğunu belirten ünlü oyuncu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Canım annem, en yakın arkadaşım, sırdaşım, Filiz Akın... Bu dünyada beni en çok seven insan, Yumurcak filmlerindeki partnerim, her şeyim... Asaletin, zarafetin, kibarlığın, merhametin ve tabii ki olağanüstü güzelliğinle ülkemizin insanlarının kalbinde taht kurdun, kraliçe oldun."

Sanat Dünyası Yasta

Türk sinemasının önemli figürlerinden biri olan Filiz Akın, zarafeti ve başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınmıştı. Hayranları ve sanat camiası, sosyal medyada üzüntülerini dile getirirken, birçok ünlü isim de taziye mesajları paylaştı.

İlker İnanoğlu'nun bu duygusal paylaşımı, annesine olan sevgisini ve bağlılığını gözler önüne serdi. Usta oyuncunun vefatı, sinema dünyasında derin bir boşluk yaratırken, hayranları onun anısını yaşatmaya devam ediyor.

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