'İlk ve Son'un yeni sezonundan ilk görüntüler...

Merakla beklenen dizinin 24 Ekim’de yayınlanacak ilk bölümünden fotoğraflar paylaşıldı. Nilüfer ve Cihan’ın hikayesi, benzersiz bir anlatım ve duygu dolu sahneleriyle kalplerde derin izler bırakmaya geliyor.

Senaryosu Hakan Bonomo’ya, yönetmenliği Devrim Yalçın’a ait dizinin görüntü yönetmenliğini ise Jim Gucciardo üstleniyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide Muhammet Uzuner, Sevil Akı, Senan Kara, Neslihan Arslan, Zeynep Yüce, Naz Göktan, Seyhan Arman, Azra Aksu da yer alıyor.

Sürpriz isimlerin yer aldığı konuk oyuncular arasında ise Serhat Kılıç, Serdar Orçin, Sarp Levendoğlu, Kaan Sevi, İlker Kızmaz, İsmet Ege Tonbul, Hakan Atalay var.

Ortaks Yapım imzalı ‘İlk ve Son’ yeni sezonu yeni hikayesiyle 24 Ekim’de BluTV’de.