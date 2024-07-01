İlk ve Son'dan ilk kareler geldi

‘İlk ve Son’un ikinci sezonunda Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe başrolleri paylaşarak izleyicilere tüm duyguları yaşatacak bir çifte hayat verecek. Senaryosu Hakan Bonomo’ya ait olan dizinin yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın otururken görüntü yönetmenliğini ise Jim Gucciardo üstleniyor.

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide Muhammet Uzuner, Sevil Akı, Senan Kara, Neslihan Arslan, Zeynep Yüce, Naz Göktan, Seyhan Arman, Azra Aksu da yer alıyor.

Sürpriz isimlerin yer aldığı konuk oyuncular arasında ise Serhat Kılıç, Serdar Orçin, Sarp Levendoğlu, Kaan Sevi, İlker Kızmaz, İsmet Ege Tonbul, Hakan Atalay var.

Ortaks Yapım imzalı ‘İlk ve Son’ 2024 yılında BluTV’de olacak.