'İlk ve Son'dan ilk görüntüler geldi

NİLÜFER VE CİHAN’IN HİKAYESİ 24 EKİM’DE BAŞLIYOR!

Senaryosu Hakan Bonomo’ya, yönetmenliği Devrim Yalçın’a ait dizinin görüntü yönetmenliğini ise Jim Gucciardo üstleniyor. İlk ve Son, çarpıcı anlatımıyla yine unutulmayacak bir çiftin hikayesini izleyiciler ile buluşturacak.

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide Muhammet Uzuner, Sevil Akı, Senan Kara, Neslihan Arslan, Zeynep Yüce, Naz Göktan, Seyhan Arman, Azra Aksu da yer alıyor.

Sürpriz isimlerin yer aldığı konuk oyuncular arasında ise Serhat Kılıç, Serdar Orçin, Sarp Levendoğlu, Kaan Sevi, İlker Kızmaz, İsmet Ege Tonbul, Hakan Atalay var.

Ortaks Yapım imzalı ‘İlk ve Son’ yeni sezonuyla 24 Ekim’de BluTV’de.