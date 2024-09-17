'İlk ve Son'dan ilk görüntüler geldi

BluTV’nin izleyicilerinde derin bir etki bırakan orijinal dizisi ‘İlk ve Son’ yeni hikayesiyle 24 Ekim’de yayına girecek. Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrolleri paylaştığı dizinin ikinci sezonundan heyecan yaratan ilk teaser’ı yayınlandı. ‘İlkleri unutulmaz sonları kaçınılmaz oldu’ sözleriyle yayınlanan teaser, Nilüfer ve Cihan’ın her duyguyu barındıran aşk hikayesinin habercisi oldu.

'İlk ve Son'dan ilk görüntüler geldi
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 17-09-2024 17:01

NİLÜFER VE CİHAN’IN HİKAYESİ 24 EKİM’DE BAŞLIYOR!

Senaryosu Hakan Bonomo’ya, yönetmenliği Devrim Yalçın’a ait dizinin görüntü yönetmenliğini ise Jim Gucciardo üstleniyor. İlk ve Son, çarpıcı anlatımıyla yine unutulmayacak bir çiftin hikayesini izleyiciler ile buluşturacak.

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide Muhammet Uzuner, Sevil Akı, Senan Kara, Neslihan Arslan, Zeynep Yüce, Naz Göktan, Seyhan Arman, Azra Aksu da yer alıyor.

Sürpriz isimlerin yer aldığı konuk oyuncular arasında ise Serhat Kılıç, Serdar Orçin, Sarp Levendoğlu, Kaan Sevi, İlker Kızmaz, İsmet Ege Tonbul, Hakan Atalay var.

Ortaks Yapım imzalı ‘İlk ve Son’ yeni sezonuyla 24 Ekim’de BluTV’de.

Benzer Haberler
Güzel Aşıklar Diyarı geri sayıma başladı! Güzel Aşıklar Diyarı geri sayıma başladı!
Siyah Kalp'in yeni bölümünden ikinci tanıtım Siyah Kalp'in yeni bölümünden ikinci tanıtım
Kızılcık Şerbeti'nden bir yeni fragman daha Kızılcık Şerbeti'nden bir yeni fragman daha
Rüzgarlı Tepe dizisinde beklenmedik değişiklik Rüzgarlı Tepe dizisinde beklenmedik değişiklik
Yalı Çapkını'ndan olay yaratan fragman: Ferit ve Seyran kavuşuyor! Yalı Çapkını'ndan olay yaratan fragman: Ferit ve Seyran kavuşuyor!
Arka Sokaklar'ın kadrosuna sürpriz bir isim katılıyor! Arka Sokaklar'ın kadrosuna sürpriz bir isim katılıyor!
ÇOK OKUNANLAR
'Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi: Sinirden çılgına döndü ve...
  • 14-09-2024 10:33

'Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi: Sinirden çılgına döndü ve...

Yalı Çapkını dizisindeki büyük sır gün yüzüne çıktı: Seyran karakteri meğer çok ünlü bir şarkıcıymış!
  • 14-09-2024 09:31

Yalı Çapkını dizisindeki büyük sır gün yüzüne çıktı: Seyran karakteri meğer çok ünlü bir şarkıcıymış!

Yalı Çapkını'ndan sezona hızlı başlangıç: Seyran ve Ferit yıllar sonra karşı karşıya!
  • 14-09-2024 10:48

Yalı Çapkını'ndan sezona hızlı başlangıç: Seyran ve Ferit yıllar sonra karşı karşıya!

Kadir Ezildi'nin damat bohçası paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!
  • 16-09-2024 11:21

Kadir Ezildi'nin damat bohçası paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!

Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'u buluşturan “Sorgu” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı
  • 13-09-2024 20:52

Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'u buluşturan “Sorgu” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı