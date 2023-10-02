İlk Şampiyon MasterChef All Star'da ilk haftadan elendi

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef All Star'da bu haftanın elemesinde büyük bir sürpriz yaşandı. Eleme potasına giren yarışmacılar arasından birinci sezonun şampiyonu Uğur, yarışmaya bu hafta veda eden isim oldu.

Haftanın Eleme Adayları ve Mücadele

MasterChef'te bu hafta kıran kırana geçen mücadelenin ardından Batuhan, Kıvanç, Uğur, Barış, Esra, Tanya ve Eren eleme adayı olarak belirlendi. Jüri üyesi Mehmet Şef, yarışmanın seviyesinin arttığına vurgu yaparak, sosyal medya yorumlarının etkisinden bahsetti. Yarışmacılara tavsiyede bulunan Mehmet Şef, sosyal medya yorumlarının subjektif olduğunu ve yarışmacıların bu yorumlara fazla kulak asmaması gerektiğini ifade etti.

Yaratıcı Tabaklarla Mücadele

Yarışmacılar, verilen süre zarfında porçini mantarı ve keçi tereyağı kullanarak yaratıcı tabaklar hazırladılar. 45 dakika süreyle gerçekleşen bu etapta en dikkat çeken tabak, Esra'ya aitti. Barış ve Eren, Esra'nın ardından eleme potasından kurtulan diğer yarışmacılar oldu.

Şeflerin Tabağı Önemliydi

Batuhan, Kıvanç, Tanya ve Uğur'un mücadele ettiği ikinci etapta görev, Somer Şefin spesiyali olan "Perde Pilavı" tabağını en iyi şekilde yapmaktı. Somer Şef, yarışmacıların bu zor tabakta gösterdikleri başarıya şaşırdığını ifade etti. Batuhan, bu etapta en başarılı isim olarak dikkat çekerken, Kıvanç da onu takip etti.

MasterChef All Star'dan Şampiyonun Veda Anı

Bu haftanın en büyük sürprizi ise MasterChef'in ilk sezon şampiyonu Uğur'un yarışmaya veda etmesi oldu. Uğur, bu haftanın elenen ismi olarak tarihe geçti.