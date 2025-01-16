İlk kez görüntülendiler! Aslı Bekiroğlu oyuncu sevgilisiyle el ele...

Aslı Bekiroğlu ve Furkan Rıza Demirel’den Galada İlk Görüntü

İlk kez görüntülendiler! Aslı Bekiroğlu oyuncu sevgilisiyle el ele...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-01-2025 12:53

Şafak Sezer’in yazıp oynadığı ve Polat Yağcı’nın yapımcılığını üstlendiği Kutsal Damacana 5: Zombi filminin galası önceki akşam görkemli bir etkinlikle gerçekleşti. Galaya, filmin oyuncularından Aslı Bekiroğlu sevgilisi Furkan Rıza Demirel ile el ele katıldı. İlk kez bir etkinlikte birlikte görüntülenen çift, kırmızı halının en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

“Aslı Bekiroğlu, bu kadar güzel bir serinin beşinci filminde yer almanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu” ifade ederken, sevgilisi Furkan Rıza Demirel ile samimi halleri galanın en çok konuşulan anlarından biri oldu. İnci Taneleri dizisinin genç oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile olan ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bekiroğlu, bu özel gecede mutluluğunu saklamadı.

Kutsal Damacana 5: Zombi galasında tüm dikkatleri üzerine çeken ikili, hem projeye hem de aşklarına dair merak uyandırmaya devam ediyor.

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