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İlişkiyi bitiren mesaj! Oğulcan Engin ve Miray Daner ayrıldı...

Seda Sayan ve Sinan Engin’in oğlu Oğulcan Engin gönlünü güzel oyuncu Miray Daner’e kaptırmıştı. Sosyal medya hesaplarından romantik pozlarını paylaşarak aşk tazeleyen ünlü çiftin 2 yıllık ilişkilerinin üzerinde kara bulutlar gezdiği iddia edildi. İddialara göre Oğulcan Engin ve Miray Daner ayrılık kararı verdi.

İlişkiyi bitiren mesaj! Oğulcan Engin ve Miray Daner ayrıldı...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-03-2023 10:44

Seda Sayan ve Sinan Engin’in oğlu Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Miray Daner’in aşkın magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Miray Daner’in Kubilay Aka ile ilişkisini noktalamasından sonra ünlü isim Oğulcan Engin’le doludizgin bir aşka yelken açmıştı. Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre ikili 10 gün önce tartışarak ayrılık kararı verdi.

İkilinin ayrılık nedeni olarak ise Miray Daner’in bir iş insanıyla mesajlaşması ve Oğulcan Engin’in bu iletişim görmesi gösterildi. Oğulcan Engin’in yaşanan tartışmanın sonrasında tek başına İtalya’ya tatile gittiği iddia edilirken çiftten henüz bir açıklama gelmedi.

İkilinin sosyal medyadan hâlâ birbirlerini takip etmesi ise gözden kaçmadı.

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