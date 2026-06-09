İlişkilerde Tabu Konu! Nergis Kumbasar İlk Kez Anlattı

Ünlü oyuncu Nergis Kumbasar geçtiğimiz günlerde kızı Yasmin Erbil’in programına konuk oldu. Sohbet sırasında konu dönüp dolaşıp ilişkilere evliliğe ve çiftler arasındaki iletişime geldi. Kumbasar da yılların verdiği tecrübeyle gençlere bazı tavsiyelerde bulundu.

Her Şeyi Anlatmak Doğru Mu?

Programda bir izleyici sevgiliye ya da eşe her şeyin anlatılmaması gerektiğini söyleyerek kadınların biraz gizemli kalmasının ilişkiyi daha canlı tuttuğunu savundu. Bu yorum üzerine söz alan Nergis Kumbasar ise konuya farklı bir açıdan yaklaştı.

Ona göre mesele gizemli olmak değil bazı sınırları koruyabilmek. Özellikle aile içinde yaşanan sorunların partnerle paylaşılması konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Kumbasar anne, baba veya diğer aile bireyleriyle ilgili yaşanan problemleri sürekli olarak sevgiliye anlatmanın zamanla ilişkiye zarar verebileceğini düşünüyor.

Aile Sorunları İlişkinin Merkezine Taşınmamalı

Kumbasar’ın üzerinde durduğu en önemli nokta buydu. İnsanlar bazen yaşadıkları her sıkıntıyı partnerleriyle paylaşmak istiyor. Bu ilk bakışta doğal görünse de sürekli aile içindeki tartışmaları veya kırgınlıkları ilişkiye taşımak zamanla olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.

Ünlü oyuncuya göre partneriniz ailenizle yaşadığınız her problemin tarafı haline gelmemeli. Çünkü bugün çözülebilecek bir aile meselesi ileride ilişkinizde kalıcı bir önyargıya dönüşebiliyor. Bu da çiftlerin gereksiz yere yıpranmasına neden olabiliyor.

Arkadaş Sırları da Korunmalı

Nergis Kumbasar sadece aile konularından bahsetmedi. Arkadaş çevresiyle ilgili özel bilgilerin ve sırların da sevgiliyle paylaşılmaması gerektiğini söyledi. Her ilişkinin içinde güven olması gerektiğini vurgulayan oyuncu başkalarına ait özel bilgilerin korunmasının önemli olduğunu belirtti.

Tecrübeden Gelen Bir Uyarı

Kumbasar’ın sözleri sosyal medyada da dikkat çekti. Kimileri ilişkilerde tam şeffaflığın önemli olduğunu savunurken kimileri de her şeyin paylaşılmasının doğru olmadığını düşünüyor. Ancak bir konuda çoğu kişi hemfikir. Sağlıklı ilişkilerde sevgi kadar sınırları koruyabilmek ve bazı konuları doğru yerde tutabilmek de büyük önem taşıyor.