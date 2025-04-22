İlişki Bitti, Sessizlik Bozuldu: Selin Yağcıoğlu'ndan Net Açıklama

Ünlü sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu iş insanı Allan Hakko ile yollarını ayırdı. Ayrılık kararının ardından ortaya atılan iddialar gündemi sarsarken, Yağcıoğlu sessizliğini bozarak hem ayrılığı hem de spekülasyonları açıklığa kavuşturdu.

2 Yıllık Aşk Güzel Başladı, Güzel Bitti

Selin Yağcıoğlu, Instagram hesabından yaptığı samimi paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sizden hiçbir şey gizlemediğim için bunu da anlatmak istedim. Allan’la 2 yıldır süren harika ilişkimizi noktalamaya karar verdik. 2 ayrı evladımız varken iş, güç ve hayatımızı sürekli dengede tutmak için çabalamak bizi artık çok yordu. Güzel başlayan ilişkimiz yine çok güzel sonlandı."

Ayrılığın ardından sosyal medya kullanıcıları arasında birlikte yaşama isteği nedeniyle çiftin ayrıldığı iddiaları gündeme geldi.

"Neden Cinsiyetçi Kalıplar Dayatılıyor?"

Ortaya atılan söylentilere net bir yanıt veren Yağcıoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Bir kız çocuğu annesi olarak, hayatımda her ne kadar derin bağlar kursam da, birlikte yaşamak gibi bir tercihi gündemime almak benim için söz konusu değil. Ancak dikkat çekici olan şu: Neden her ilişkide 'kadın evlenmek ister, erkek istemez' gibi cinsiyetçi bir kalıp dayatılıyor? Neden bir kadının ilişkiyi kendi isteğiyle bitirebileceği ihtimali görmezden geliniyor? Bu eril bakış açısını ve haber dilini açıkça kınıyorum."

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Selin Yağcıoğlu, 2018 yılında Gökhan Balarısı ile evlenmiş ve bu evlilikten Su adında bir kızı olmuştu. Çift, daha sonra yollarını ayırdı. Allan Hakko ise 2015 yılında Azer Polat’la olan evliliğini sonlandırmış ve Benjamin adında bir erkek çocuğu olmuştu.