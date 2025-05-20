İlhan Şen’e Biran Damla Yılmaz’lı Yeni Diziden Başrol Teklifi!

İlhan Şen’e, Biran Damla Yılmaz’ın başrolünde yer aldığı NOW dizisi için başrol teklifi yapıldı. Oyuncu Urfa’da son görüşmeleri yapacak.

İlhan Şen’e Biran Damla Yılmaz’lı Yeni Diziden Başrol Teklifi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-05-2025 10:02

İlhan Şen, Biran Damla Yılmaz’ın başrolünde yer aldığı yeni NOW dizisi için teklif aldı. Güneydoğu'da geçen güçlü bir kadın hikâyesini anlatacak olan projede, Şen’e “Serhat” rolü önerildi.

Biran Damla Yılmaz “Yıldız” Rolüyle Ekranlara Dönüyor

Most Yapım imzalı, ilk adı “Halef” olan ancak başka bir projeyle karışmaması için ismi değiştirilecek olan dizi için hazırlıklar hızla sürüyor. Projenin yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturacak. Senaryosunu ise Ercan Uğur kaleme alıyor.

Başrol kadın karakter Yıldız’a Biran Damla Yılmaz hayat verecek. Güneydoğu’dan gelen genç bir kadının hayatla olan mücadelesi ve küllerinden doğuşu dizinin merkezinde yer alacak.

Serhat Rolü İçin İlhan Şen’le Görüşülüyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yıldız’ın büyük bir tutkuyla beklediği cerrah Serhat karakteri için yapım ekibi, başarılı oyuncu İlhan Şen ile masaya oturdu. Şen’in dizinin başrol erkek karakteri için son görüşmelerini bu hafta Şanlıurfa’da yapacağı öğrenildi.

İlhan Şen’in Projeleri Dikkat Çekiyor

Son olarak CNP Film imzalı ve tabii platformunda yayınlanan “Siyah Bere” dizisinde Özge Gürel ile başrolü paylaşan İlhan Şen, bu yapımla büyük beğeni toplamıştı. Gaziantep’te çekilen dizi sonrası oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.

Yeni dizinin hem hikâyesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkat çektiği gözlemleniyor. İlhan Şen eğer teklifi kabul ederse, Biran Damla Yılmaz ile ilk kez aynı projede yer alacak.

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