İlayda Alişan’dan Evlilik Sorularına Net Cevap

Son dönemin başarılı oyuncularından İlayda Alişan, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğulcan Engin ile ilişkisi merak konusu olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, katıldığı bir davette gazetecilerin yönelttiği evlilik sorusuna içten bir yanıt verdi.

“Şu An Öyle Konuştuğumuz Bir Şey Yok”

İlayda Alişan, evlilik planlarıyla ilgili soruları gülümseyerek karşıladı. Oyuncu, “Her şey zamanında güzel arkadaşlar. Şu an öyle konuştuğumuz bir şey yok. Nasip bu işler,” diyerek samimi bir açıklama yaptı. Alişan’ın bu sözleri, çifte dair çıkan evlilik iddialarını da bir anlamda yalanlamış oldu.

Oğulcan Engin’e Tarhana Çorbası Yaptı

Açıklamalarında sevgilisinin sağlık durumuna da değinen İlayda Alişan, Oğulcan Engin’in hasta olduğunu belirtti. Oyuncu, “Oğulcan’a tarhana çorbası yaptım. Mutfakta bir şeyler deniyorum,” diyerek ev halinden bir kesit paylaştı. Bu sözleriyle hem sempatik hem de evcimen yönünü bir kez daha gösterdi.

Sosyal Medyada İlgi Büyük

İlayda Alişan’ın açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Hayranları, oyuncunun hem doğal tavırlarına hem de sevgilisine gösterdiği ilgiye övgüler yağdırdı. Çiftin yakın çevresi de ilişkilerinin uyum içinde ilerlediğini belirtiyor.