İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, Cennet Koyu'nda! Sevgilisini öpmeye doyamadı!

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin'in romantik Cennet Koyu tatili objektiflere böyle yansıdı. İşte o görüntüler...

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, Cennet Koyu'nda! Sevgilisini öpmeye doyamadı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-07-2024 10:04

Bir süredir aşk yaşayan İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, tatillerine Cennet Koyu'nda devam ediyor. Plajda görüntülenen çift, güneşin ve denizin tadını çıkarırken romantik anlarıyla dikkat çekti.

Sıcaktan bunalan ikili, serinlemek için denize girdi. Üstü mavi, altı siyah bikinisiyle kıyıdan denize giren İlayda Alişan, sevgilisi Oğulcan Engin’in iskeleden balıklama atlayışını izledi. Denizde romantik anlar yaşayan Alişan, sevgilisine arkadan sarılarak öpücüklerle sevgisini gösterdi.

Bir süre yüzen çift, ardından şezlonglarına dönerek güneşlenmeye devam etti. İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, birlikte duş aldıktan sonra tatilin keyfini çıkarmaya devam etti. Çiftin bu mutlu anları, plajdaki diğer tatilcilerin de ilgisini çekti.

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