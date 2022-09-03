İlayda Alişan: Partnerimle enerjim çok iyi

KANAL D’nin sevilen dizisi “Seversin”de başrol oynayan İlayda Alişan, MAG’in yeni sayısına kapak oldu. Oyuncu, Asya karakterini oynamaktan çok keyif aldığını söyledi: “Hem güldüğüm hem ağladığım bir karakter. ‘Seversin’ enerjisi güzel, naif ve seyri keyifli bir iş oldu. Kamera arkasında o kadar çok gülüyor ve eğleniyoruz ki ortaya dinamik bir iş çıkıyor.”

"Partner enerjisi çok önemli"

Alişan, dizideki partneri Burak Yörük ile çok iyi anlaştıklarını belirtti: “İkimiz de büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Birlikte çok eğleniyoruz, ekranda da bu sempati belli oluyor. Partner enerjisi çok önemli. Çok iyi yazılmış bir sahne de çekiyor olsanız enerji uymuyorsa sahne sanki asılı duruyor gibi geliyor bana.”

"Geleceği düşünmek heyecan verici"

İlayda Alişan, kendisiyle anlaşmanın çok kolay olduğunu belirtti: “Sevdiklerimle uzun masalarda buluşup bir şeyler içip yemek yemek en keyif aldığım şeydir. Bir de geleceğimi düşünmek beni çok heyecanlandırır. Yaşamayı, yeni güne uyanmayı, pozitif kalmayı hep çok seviyorum.” Oyuncu proje seçimlerinde nelere dikkat ettiğini ise şöyle anlattı: “Okuduğum anda etkilenmiyorsam ve tüylerimi diken diken etmiyorsa o projeyi değerlendirmiyorum.”