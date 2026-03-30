İlayda Alişan Paris Sokaklarında: Şıklığıyla Göz Kamaştırdı!

Magazin dünyasının birbirine en çok yakıştırılan çiftlerinden İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, tatil rotalarını bu kez aşkın şehri Paris’e çevirdi. Uzun süredir devam eden mutlu birliktelikleriyle sık sık evlilik sorularına maruz kalan ikili, romantik kaçamaklarından kareleri takipçileriyle paylaştı.

Paris Sokaklarında İlayda Rüzgarı

Başarılı oyunculuğuyla tanınan İlayda Alişan, Paris seyahatinden paylaştığı fotoğraflarla adeta bir moda ikonu edası sergiledi. Fransız mimarisinin eşsiz fonunda birbirinden şık pozlar veren ünlü oyuncu, hem tarzı hem de doğal güzelliğiyle sosyal medyada büyük beğeni topladı.

"Moda Dergisi Kapağı Gibi"

Alişan'ın Instagram hesabından yayınladığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri, genç oyuncunun duru güzelliği ve samimi tavırları için "Moda dergisinin kapak çekimi gibi", "Paris'e çok yakışmışsın" şeklinde övgü dolu yorumlarda bulundu. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile tatilin tadını çıkaran Alişan'ın keyifli halleri, çiftin hayranlarını bir kez daha heyecanlandırdı.