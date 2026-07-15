İlayda Alişan İle Oğulcan Engin'den Olay Tatil Pozları

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'in mutlu birlikteliği hız kesmeden devam ediyor. Uzun zamandır birlikte olan ve magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelen ikili yaz tatili için bu kez de rotayı Çeşme'ye çevirdi. Sıcak havanın tadını çıkaran çift hem arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdi hem romantik anlarıyla dikkat çekti.

Aşk Dolu Anlar Objektiflere Yansıdı

Çeşme'deki bir plajda görüntülenen İlayda Alişan ve Oğulcan Engin gün boyunca oldukça neşeli halleriyle dikkat çekti. Denizde vakit geçiren çiftin birbirlerine sarıldığı anlar objektiflere yansırken çevredeki insanların bakışlarına aldırış etmeden tatillerinin keyfini çıkarmaları da gözlerden kaçmadı. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken ikili aşklarını gizlemek yerine doğal bir şekilde yaşamayı tercih ediyor.

Sosyal Medyada İlgi Görüyorlar

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin yalnızca magazin basınında değil, sosyal medyada da sık sık konuşuluyor. Birlikte paylaştıkları fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken hayranları çiftin uyumunu oldukça beğeniyor. Özellikle romantik paylaşımları takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor ve her paylaşım gündem olmayı başarıyor.

Uzun süredir birlikte olan çift için en çok konuşulan konulardan biri de evlilik. Her yeni görüntülerinin ardından sosyal medyada "Acaba düğün ne zaman?" yorumları yapılmaya devam ediyor. Şimdilik bu konuda resmi bir açıklama gelmese de ilişkilerinin oldukça mutlu ve sağlam bir şekilde ilerlediği görülüyor.

Yazın Tadını Çıkarıyorlar

Yoğun iş temposundan fırsat bulan İlayda Alişan ve Oğulcan Engin yaz sezonunu deniz ve güneş eşliğinde değerlendirmeye devam ediyor. Yakın arkadaş grubuyla çıktıkları Çeşme tatilinde hem eğlendiler hem baş başa romantik anlar yaşadılar. Denizin ortasında birbirlerine sarıldıkları kareler ise günün en çok konuşulan magazin görüntülerinden biri oldu. Çiftin doğal ve samimi halleri takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve olumlu yorum aldı.