Fatma Soydaş Ve Zebani Efe Aşkını Böyle Duyurdu!

Fatma Soydaş ile "Zebani Efe" lakaplı Efe Beycan ortak videoyla aşklarını ilan etti. Sürpriz ilişki sosyal medyada kısa sürede gündemin ilk sıralarına yükseldi.

Fatma Soydaş Ve Zebani Efe Aşkını Böyle Duyurdu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-07-2026 11:07

Sosyal medyada paylaştığı videolarla adını duyuran Fatma Soydaş bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Soydaş "Zebani Efe" lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Efe Beycan ile birlikte olduğunu açıkladı. İkilinin birlikte hazırladığı video kısa sürede sosyal medyada yayılırken takipçileri de bu sürpriz ilişkiyi konuşmaya başladı.

İlişkilerini Videoyla Duyurdular

Fatma Soydaş ve Efe Beycan aşklarını klasik bir açıklama yerine ortak bir video paylaşarak ilan etti. Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları ikiliye çok sayıda yorum yaptı. Kimi bu birlikteliği desteklerken kimi ise oldukça şaşkın olduğunu dile getirdi. Özellikle her iki ismin de sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olması nedeniyle paylaşım kısa sürede gündem olmayı başardı.

Fatma Soydaş Nasıl Tanındı?

Fatma Soydaş'ın adı daha önce Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği videolar sayesinde geniş kitleler tarafından duyulmuştu. O dönem sosyal medyada sık sık konuşulan Soydaş zamanla kendi içerikleriyle de takipçi sayısını artırdı. Farklı tarzı ve dikkat çeken paylaşımları sayesinde dijital platformlarda tanınan isimlerden biri haline geldi.

Efe Beycan da "Zebani Efe" lakabıyla sosyal medyada kendine özgü tarzı ve çıkışlarıyla bilinen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle ikilinin birlikteliği birçok kişi için beklenmedik bir gelişme olarak değerlendirildi.

Daha Önce de Tartışmaların Odağındaydı

Fatma Soydaş son dönemde yalnızca paylaşımlarıyla değil sosyal medya üzerinden başlattığı ücretli abonelik sistemiyle de konuşulmuştu. Bu sistem sayesinde önemli gelir elde ettiği iddia edilirken bazı paylaşımları özellikle ayak fotoğrafları nedeniyle eleştirilmişti. Buna rağmen Soydaş üretmeye ve içerik paylaşmaya devam etti.

Şimdi ise gündemdeki konu ne içerikleri ne de kazancı. Takipçilerin en çok konuştuğu mesele Efe Beycan ile başlayan yeni ilişkisi oldu. Görünen o ki ikilinin birlikte yapacağı paylaşımlar önümüzdeki günlerde de sosyal medyada konuşulmaya devam edecek.

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