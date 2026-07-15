Çağla Şıkel'in Tatili Bir Anda Kâbusa Döndü! Kameralar Kaydetti

Çağla Şıkel yoğun geçen sezonun ardından bu kez çocuklarıyla birlikte Karayipler'de tatilin tadını çıkarıyor. Daha önce Çeşme'de yaptığı tatille gündeme gelen ünlü sunucu ve model şimdi ise tropik adalardaki keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Ancak bu kez paylaştığı görüntüler planladığından çok daha eğlenceli bir hale geldi.

Kameraya Konuşurken Dalgaya Yakalandı

Okyanusun içinde telefonuyla video çeken Çağla Şıkel takipçilerine denizi gösterirken oldukça keyifli görünüyordu. Kameraya gülümseyerek "Su çok güzel" diyen Şıkel tam o sırada arkasından hızla yaklaşan büyük dalgayı fark etmedi. Birkaç saniye sonra dalga ünlü sunucuyu tamamen içine aldı ve dengesini kaybeden Şıkel kendini suyun içinde buldu.

Yaşanan o anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Dalganın etkisiyle kıyıya doğru sürüklenen Şıkel ise yaşadığı küçük sürprizi kahkahalarla karşıladı.

Eğlenceli Anlarını Takipçileriyle Paylaştı

Çağla Şıkel yaşadığı bu olayı gizlemek yerine sosyal medya hesabından paylaşmayı tercih etti. Yaklaşık 4,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında videoyu yayınlayan ünlü isim paylaşımına da "Su çok güzel dedikten sonra olanlar..." notunu ekledi.

Video kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri de yorumlarıyla eğlenceli anlara ortak oldu. Pek çok kişi videoyu izlerken hem güldüğünü hem ilk anda kısa süreli bir panik yaşadığını dile getirdi.

Tatilin En Çok Konuşulan Anlarından Biri Oldu

Çağla Şıkel sosyal medyada doğal ve samimi paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Bu kez de planlanmamış ama oldukça eğlenceli bir anı takipçileriyle paylaşınca büyük ilgi gördü. Tatilin en çok konuşulan görüntülerinden biri haline gelen video kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılmaya başladı.

Herhangi bir ciddi sorun yaşamadan yaşadığı bu küçük talihsizlik Şıkel'in tatiline renk katarken takipçilerine de gülümseten anlar yaşattı. Görünen o ki Karayipler tatilinden akıllarda en çok bu beklenmedik dalga sürprizi kalacak.