İlayda Akdoğan ile Berk Atan arasında neler oluyor? Aşk iddiaları güçlendi!

Ünlü oyuncular İlayda Akdoğan ile Berk Atan, son günlerde magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Etiler’de birlikte görüntülenen ikili, “Sadece arkadaşız” açıklamasıyla gündeme gelmişti. Ancak bu açıklamadan kısa bir süre sonra, Bebek’te bir otele birlikte giriş yaparken yeniden objektiflere yakalanmaları kafaları karıştırdı.

Bir hafta içinde ikinci kez görüntülendiler

İlayda Akdoğan ve Berk Atan, önceki gece yine yan yana görüntülendi. Bu kez buluşma noktası Bebek’ti. Ünlü ikiliye, sunucu Ece Erken’in eski eşi Serkan Uçar ve iki kadın arkadaşı da eşlik etti. Grup halinde Bebek’teki lüks bir otele yönelen ekip, muhabirleri görünce panikledi.

Berk Atan ile Serkan Uçar, hızlı adımlarla otelin içine girerken; arkadan gelen İlayda Akdoğan, gazetecilerin aşk sorularını yanıtsız bıraktı. Hiç konuşmadan mekâna giren genç oyuncunun tavırları dikkat çekti.



Aşk iddiaları güçleniyor

Bir hafta içinde iki kez yan yana görüntülenen İlayda Akdoğan ve Berk Atan’ın açıklamaları ile davranışları arasındaki fark, magazin kulislerini hareketlendirdi. İlk buluşmada “arkadaşız” deseler de, ikinci buluşmada da yalnız olmadıkları halde aynı ortamda bulunmaları aşk iddialarını daha da güçlendirdi.

İkilinin yakınlığı ve birlikte geçirdikleri zaman, kamuoyunda “yeni bir aşk mı doğuyor?” sorusunu gündeme taşıdı. İlayda Akdoğan ve Berk Atan cephesinden henüz net bir açıklama gelmezken, hayranları merakla gelişmeleri takip ediyor.