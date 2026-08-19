Hande Erçel Bu Kez Moda Sınavından Geçemedi! Dilara Fındıkoğlu Elbisesi Olay Oldu

Türk televizyon dünyasının yanı sıra moda dünyasındaki adımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Hande Erçel güzelliği, fiziği ve küresel çapta yakaladığı popülariteyle gündemden düşmüyor. Kariyerinde Güneşin Kızları ile başlayan yükselişini Aşk Laftan Anlamaz ve Sen Çal Kapımı gibi uluslararası başarılara imza atan projelerle taçlandıran güzel oyuncu bugün dünya genelinde milyonlarca takipçisi olan global bir ikona dönüşmüş durumda. Cannes Film Festivali'nden Paris ve Milano Moda Haftaları'na kadar prestijli organizasyonların aranan yüzü olan Erçel bu kez moda seçimiyle sosyal medyanın hedefine oturdu.

Moda Sınavında Sosyal Medyadan Geçer Not Alamadı

Kırmızı halılarda ve marka davetlerinde tercih ettiği kombinlerle genellikle moda otoritelerinden ve hayranlarından tam not alan Hande Erçel geçtiğimiz saatlerde kamera karşısına geçtiği yeni iddialı pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ancak güzel oyuncunun sıra dışı tarzdaki beyaz mini elbisesi bu kez beklenen beğeniyi toplamak bir yana dursun adeta eleştiri yağmuruna tutuldu. Erçel'in zarafeti ve makyajı her zamanki gibi övgü toplarken tercih ettiği kıyafet sosyal medyanın en çok konuşulan ve tiye alınan konularından biri haline geldi.

Dünyaca Ünlü Türk Tasarımcı Dilara Fındıkoğlu İmzası Taşıyor

Kombini tartışmalı hale getiren detay ise arkasındaki isim oldu. Tasarım Central Saint Martins eğitiminin ardından Londra merkezli kurduğu markasıyla dünya moda devlerinin arasına adını yazdıran Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu'na aitti. Bugüne kadar Madonna, Rihanna, Lady Gaga, Margot Robbie, Zendaya, Cardi B ve son olarak Met Gala'da Hailey Bieber gibi dünya yıldızlarını giydiren Fındıkoğlu ile Erçel'in bu buluşması yüksek bir beklenti yaratmıştı. Ancak farklı kumaş katmanları asimetrik kesimleri ve marjinal dokusuyla dikkat çeken beyaz mini elbise moda severleri tatmin etmedi.

Sosyal Medyada Benzetme Yağmuru: Sargı Bezi Mİ, Alçıpan Mı?

Elbisenin sıra dışı görüntüsü sosyal medya kullanıcılarının hayal gücünü zorlayırken kısa sürede komik ve sert benzetmeler peş peşe geldi. Kullanıcıların bir kısmı katmanlı yapıyı sargı bezine ve alçıpana benzetirken birçoğu ise tuvalet kağıdı ve bebek bezi yorumlarında bulundu. Hande Erçel'in kusursuz güzelliğine ve elbiseyi taşıma çabasına vurgu yapan takipçiler "Hande ne giyse yakışır ama bu elbise olmamış", "Dilara Fındıkoğlu bu kez sınıfta kaldı" yorumlarıyla fikir birliğine vardı.