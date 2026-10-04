İkizler İyice Büyüdü! İbrahim Tatlıses’in Torunları Gündemde

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir her geçen gün biraz daha büyüyor. Çocuklarını gözlerden çok fazla uzak tutmayan Yasemin Şefkatli bu kez ikizlerin yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Miniklerin son halini görenler ise “Zaman ne çabuk geçiyor!” demeden edemedi.

İkizlerin Yeni Kareleri Geldi

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir dünyaya geldikleri günden bu yana ailenin en çok ilgi gören isimleri arasında. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar takipçilerin de büyük ilgisini çekiyor.

Yasemin Şefkatli Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda ikiz oğullarının yeni fotoğraflarına yer verdi. Doğal halleriyle objektif karşısına geçen miniklerin büyümüş olması dikkatlerden kaçmadı.

Şefkatli’nin paylaşımını gören takipçileri de ikizlere peş peşe güzel yorumlar yaptı. Çocukların değişimi ve büyümeleri fotoğraflara yansıyan en dikkat çekici detaylardan biri oldu.

Tatlıses Ailesinin Minik Üyeleri

İbrahim Ayel ve Sinan Emir dünyaya geldikleri günden beri sadece anne ve babalarının değil geniş Tatlıses ailesinin de göz bebeği. İbrahim Tatlıses’in torunları olan ikizler zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Yasemin Şefkatli ise çocuklarıyla geçirdiği anları takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Son kareler de ikizlerin artık bebeklik döneminden çıkıp daha da büyüdüklerini gösterdi.

İbrahim Ayel ve Sinan Emir’in son hallerini görenler ikizlerin ne kadar değiştiğine dikkat çekti. Kısacası Tatlıses ailesinin küçük üyeleri büyüyor aile albümüne de birbirinden sevimli yeni kareler ekleniyor.