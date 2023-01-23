  • 24 OCAK Salı 02:18
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

İki ünlü isim Survivor'ı bıraktı! "Gitmek istiyorum!"

Survivor’un yayınlanan son bölümünde adaya sürpriz iki isim veda etti. İşte detaylar...

İki ünlü isim Survivor'ı bıraktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-01-2023 10:13

Survivor 2023 yarışması olaylarla başladı. Ünlüler Takımı'nda yer alan Berdan Mardini son birkaç oyunca yer almamıştı. Sağlık sorunları nedeniyle yarışamadığı belirtilen Mardini'den yeni bir haber geldi. Dün akşam yapılan konseyde Acun Ilıcalı, yarışmacıya devam etmek isteyip istemediğinin sorulduğunu ve Berdan Mardini'nin gitmek istediğini söyledi.

Acın Ilıcalı şöyle konuştu: “Bu sene çok zor geçeceğini söylediğimiz Survivor ile ilgili zorluğu tam olarak hissettiğimiz ilk haberi veriyorum. Bizim için yarışmacıların sağlığı çok önemli. Berdan Mardini bugün itibarıyla Survivor'a devam edemeyecek. Berdan Mardini, Survivor'a veda etmiş durumda. Maalesef bir yarışmacımız daha devam etme şansının olmadığını bize iletti. 

Bu şartlarda zorlanıyor dediğimiz isimlerden birini açıklamak durumundayım. O da sevgili Seçkin. Önümüzdeki hafta son yedekler dahil olacak Survivor'a. Seçkin Piriler ise Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı. Piriler, ada şartlarının kendisini çok zorladığını ve devam etmek istemediğini açıkladı. Bunun üzerine Piriler eleme gecesinde oy kullanamadı ve kendisine de oy atılamadı.

Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla yakalandı!
Hande Yener: Bana 23 diyorlar, Z kuşağıyım
Benzer Haberler
Demet Özdemir ile Engin Akyürek'e büyük ilgi Demet Özdemir ile Engin Akyürek'e büyük ilgi
Hande Yener: Bana 23 diyorlar, Z kuşağıyım Hande Yener: Bana 23 diyorlar, Z kuşağıyım
ÇOK OKUNANLAR
Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu!
  • 20-01-2023 12:55

Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu!

Serenay Sarıkaya: Mert'i size yedirmeyeceğim!
  • 20-01-2023 15:22

Serenay Sarıkaya: Mert'i size yedirmeyeceğim!

Cemre Baysel’in partneri belli oldu!
  • 18-01-2023 10:47

Cemre Baysel’in partneri belli oldu!

Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin mutlu günü
  • 18-01-2023 12:45

Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin mutlu günü

Ece Erken: Kaç gündür acı içindeyim!
  • 17-01-2023 12:30

Ece Erken: Kaç gündür acı içindeyim!