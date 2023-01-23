İki ünlü isim Survivor'ı bıraktı! "Gitmek istiyorum!"

Survivor 2023 yarışması olaylarla başladı. Ünlüler Takımı'nda yer alan Berdan Mardini son birkaç oyunca yer almamıştı. Sağlık sorunları nedeniyle yarışamadığı belirtilen Mardini'den yeni bir haber geldi. Dün akşam yapılan konseyde Acun Ilıcalı, yarışmacıya devam etmek isteyip istemediğinin sorulduğunu ve Berdan Mardini'nin gitmek istediğini söyledi.





Acın Ilıcalı şöyle konuştu: “Bu sene çok zor geçeceğini söylediğimiz Survivor ile ilgili zorluğu tam olarak hissettiğimiz ilk haberi veriyorum. Bizim için yarışmacıların sağlığı çok önemli. Berdan Mardini bugün itibarıyla Survivor'a devam edemeyecek. Berdan Mardini, Survivor'a veda etmiş durumda. Maalesef bir yarışmacımız daha devam etme şansının olmadığını bize iletti.

Bu şartlarda zorlanıyor dediğimiz isimlerden birini açıklamak durumundayım. O da sevgili Seçkin. Önümüzdeki hafta son yedekler dahil olacak Survivor'a. Seçkin Piriler ise Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı. Piriler, ada şartlarının kendisini çok zorladığını ve devam etmek istemediğini açıkladı. Bunun üzerine Piriler eleme gecesinde oy kullanamadı ve kendisine de oy atılamadı.