İfade Vermek İçin İstanbul'a Dönen Burak Çelik Serbest Bırakıldı

Geçtiğimiz sezon televizyon ekranlarında yayınlanan "Yeraltı" dizisinde sergilediği oyunculuk performansıyla beğeni toplayan ünlü oyuncu Burak Çelik güne beklenmedik bir adli gelişmeyle başladı. Yaz dönemini değerlendirmek ve yoğun çalışma temposunun stresini üzerinden atmak üzere ailesiyle birlikte Antalya'ya giden başarılı oyuncu hakkında çıkan ani gözaltı kararı nedeniyle tatilini yarıda kesmek zorunda kaldı. Sabah saatlerinde kendisine tebliğ edilen kararın hemen ardından harekete geçen Çelik İstanbul'a dönmek üzere seyahat hazırlıklarını tamamladı.

Ailesiyle Birlikte İstanbul'a Döndü

Özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden ve yakın zamanda ilk kez baba olmanın heyecanını taşıyan Burak Çelik’e bu zorunlu yolculukta ailesi de eşlik etti. Ünlü oyuncunun eşi Ece Bayrak’ın yedi aylık hamile olması nedeniyle seyahat sürecinde ekstra hassasiyet gösterildi. Hamileliğin son dönemlerinde yaşanan bu ani gelişmeye rağmen soğukkanlılığını koruyan çift sabah saatlerinde yola çıkarak saat 12.00 sularında İstanbul’a ulaştı. Kent merkezine giriş yaptıktan sonra doğrudan avukatıyla buluşan başarılı aktör hukuki adımları planlamak üzere yasal temsilcisiyle bir değerlendirme yaptı. Yapılan görüşmede gözaltı kararının detayları ve izlenecek hukuki yol haritası masaya yatırıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda Adli Süreç

İstanbul'a ayak basmasının hemen ardından yasal haklarını korumak ve prosedürleri tamamlamak adına avukatını yanına alan Burak Çelik vakit kaybetmeden Jandarma Genel Komutanlığı’na geçiş yaptı. Hakkındaki adli soruşturmanın yürütülmesi amacıyla askeri kolluk kuvvetlerine giden ünlü oyuncu burada yetkili makamlara konuya ilişkin detaylı bir ifade sundu. Gün boyu süren hukuki incelemeler ve adli işlemlerin ardından yasal süreç sağlıklı bir biçimde sonuçlandırıldı. Yapılan resmi değerlendirmelerin tamamlanmasıyla birlikte başarılı oyuncu akşam saatlerinde serbest bırakılarak evine döndü.

Yeni Sezon Projelerine Odaklandı

Geçtiğimiz televizyon sezonunda yer aldığı "Yeraltı" dizisindeki karakteriyle geniş kitlelerin takdirini kazanan Burak Çelik kariyerindeki istikrarlı yükselişini yeni dönemde de devam ettirmek istiyor. Yaşadığı kısa süreli adli sürecin yarattığı yorgunluğu üzerinden atmak üzere evinde dinlenmeye çekilen oyuncu yeni sezonda "Haysiyet" isimli iddialı bir televizyon yapımıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sektörde merakla beklenen projenin çekimleri öncesinde moral depolayan Çelik'in önümüzdeki günlerde ekiple bir araya gelerek yeni rolü için ön hazırlık ve okuma provası çalışmalarına başlaması öngörülüyor.