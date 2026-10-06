İdris Aybirdi'den Seray Kaya'ya Aşk Dolu Sosyal Medya İtirafı

Magazin dünyasında uzun süredir konuşulan ve adeta yılan hikayesine dönen ilişkide nihayet son nokta konuldu. Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık ile evliliği olaylı bir şekilde sona eren İdris Aybirdi hakkında uzun süredir yasak aşk iddiaları çıkan güzel oyuncu Seray Kaya ile birlikteliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla resmen ilan etti. Çiftin artık ilişkilerini gizlememesi geniş yankı uyandırdı.

Sen Çok Aşksın Hayatımın Dönüm Noktası

Geçmişteki evliliğinin sonlanmasının ardından adı sıkça Seray Kaya ile anılan İdris Aybirdi Instagram hesabından sevgilisiyle çekilen romantik bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına düştüğü dikkat çekici not ise kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Aybirdi, Seray Kaya ile olan karesine "Sen çok aşksın hayatımın dönüm noktası" notunu düşerek aşkını adeta haykırdı. Daha önce güzel oyuncu da sosyal medya hesabından siyah-beyaz bir fotoğraflarını paylaşarak bu ilişkiye yeşil ışık yakmıştı.

Geçmişteki İhanet İddiaları ve Yalanlamalar Gündem Olmuştu

Sahra Işık ile İdris Aybirdi 2019 yılında nikah masasına oturmuş evliliklerinde yaşadıkları krizleri aşmak için evlilik terapisi desteği alsalar da ilişkilerini kurtaramayarak yollarını ayırma kararı almışlardı. Boşanma sürecinde Sahra Işık, İdris Aybirdi ile Seray Kaya'nın ilişkisinin evlilikleri devam ederken başladığını öne sürerek ihanet iddialarını gündeme getirmişti.

Hakkında çıkan iddiaların ardından sessizliğini bozan oyuncu Seray Kaya ise o dönem çıkan haberleri kesin bir dille yalanlamış ve aralarında herhangi bir ilişki olmadığını ifade etmişti. Ancak aradan geçen zamanın ardından ikilinin peş peşe gelen romantik paylaşımları tüm bu tartışmaları geride bırakarak ilişkilerini kamuoyuna duyurmalarını sağladı.