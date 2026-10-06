İdris Aybirdi'den Seray Kaya'ya Aşk Dolu Sosyal Medya İtirafı

Sahra Işık ile evliliği olaylı biten İdris Aybirdi adı yasak aşk iddialarına karışan oyuncu Seray Kaya ile ilişkisini sosyal medyada ilan etti.

İdris Aybirdi'den Seray Kaya'ya Aşk Dolu Sosyal Medya İtirafı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-10-2026 10:15

Magazin dünyasında uzun süredir konuşulan ve adeta yılan hikayesine dönen ilişkide nihayet son nokta konuldu. Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık ile evliliği olaylı bir şekilde sona eren İdris Aybirdi hakkında uzun süredir yasak aşk iddiaları çıkan güzel oyuncu Seray Kaya ile birlikteliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla resmen ilan etti. Çiftin artık ilişkilerini gizlememesi geniş yankı uyandırdı.

Sen Çok Aşksın Hayatımın Dönüm Noktası

Geçmişteki evliliğinin sonlanmasının ardından adı sıkça Seray Kaya ile anılan İdris Aybirdi Instagram hesabından sevgilisiyle çekilen romantik bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına düştüğü dikkat çekici not ise kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Aybirdi, Seray Kaya ile olan karesine "Sen çok aşksın hayatımın dönüm noktası" notunu düşerek aşkını adeta haykırdı. Daha önce güzel oyuncu da sosyal medya hesabından siyah-beyaz bir fotoğraflarını paylaşarak bu ilişkiye yeşil ışık yakmıştı.

Geçmişteki İhanet İddiaları ve Yalanlamalar Gündem Olmuştu

Sahra Işık ile İdris Aybirdi 2019 yılında nikah masasına oturmuş evliliklerinde yaşadıkları krizleri aşmak için evlilik terapisi desteği alsalar da ilişkilerini kurtaramayarak yollarını ayırma kararı almışlardı. Boşanma sürecinde Sahra Işık, İdris Aybirdi ile Seray Kaya'nın ilişkisinin evlilikleri devam ederken başladığını öne sürerek ihanet iddialarını gündeme getirmişti.

Hakkında çıkan iddiaların ardından sessizliğini bozan oyuncu Seray Kaya ise o dönem çıkan haberleri kesin bir dille yalanlamış ve aralarında herhangi bir ilişki olmadığını ifade etmişti. Ancak aradan geçen zamanın ardından ikilinin peş peşe gelen romantik paylaşımları tüm bu tartışmaları geride bırakarak ilişkilerini kamuoyuna duyurmalarını sağladı.

Benzer Haberler
96 Yaşındaki Rahmi Koç'tan Golf Sahasında Tarz Rüzgarı: Renkli Kombini Göz Doldurdu! 96 Yaşındaki Rahmi Koç'tan Golf Sahasında Tarz Rüzgarı: Renkli Kombini Göz Doldurdu!
Sibel Can'ın Çocukluk Fotoğrafı Gündem Oldu! Sibel Can'ın Çocukluk Fotoğrafı Gündem Oldu!
Vasfiye Teyze'den Nevra'ya... Gonca Vuslateri Kariyer Basamaklarını Böyle Tırmandı! Vasfiye Teyze'den Nevra'ya... Gonca Vuslateri Kariyer Basamaklarını Böyle Tırmandı!
Usta İsim Nuri Alço Yeniden Hastaneye Kaldırıldı! Usta İsim Nuri Alço Yeniden Hastaneye Kaldırıldı!
Seda Sayan'dan Olay Yaratan Sözler: Seda Sayan'dan Olay Yaratan Sözler: "Türkiye'nin En Zengin Kadını Benim Diyolar Kabul Etmiyorum!"
Nilperi Şahinkaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı: Nilperi Şahinkaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı: "Yeni Gelmedi Geri Geldi"
ÇOK OKUNANLAR
Asir Gündoğdu'nun Yeni Adresi Belli Oldu: Centilmen Dizisinin Kadrosunda!
  • 05-10-2026 15:37

Asir Gündoğdu'nun Yeni Adresi Belli Oldu: Centilmen Dizisinin Kadrosunda!

Altı Üstü İstanbul'un Başrollerinden Müthiş Uyum: Elçin Zehra İrem ve Rahimcan Kapkap'tan Kamera Arkası!
  • 02-10-2026 15:30

Altı Üstü İstanbul'un Başrollerinden Müthiş Uyum: Elçin Zehra İrem ve Rahimcan Kapkap'tan Kamera Arkası!

Buse Terim'den Kızı Nil'in Sağlık Durumuna Dair Endişelendiren Açıklama
  • 30-09-2026 14:38

Buse Terim'den Kızı Nil'in Sağlık Durumuna Dair Endişelendiren Açıklama

Uzak Şehir'de Sürpriz Gelişme: Cihan Alya'yı Yalnız Bırakmamak İçin Nezarete Girdi!
  • 05-10-2026 10:27

Uzak Şehir'de Sürpriz Gelişme: Cihan Alya'yı Yalnız Bırakmamak İçin Nezarete Girdi!

Hadise'ye Benzediğini İddia Eden Tesettürlü Kadın Gündem Oldu: Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
  • 29-09-2026 12:34

Hadise'ye Benzediğini İddia Eden Tesettürlü Kadın Gündem Oldu: Sosyal Medyayı İkiye Böldü!