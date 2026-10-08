İdris Aybirdi ve Seray Kaya'nın Paylaşımları Sonrası Sahra Işık'tan Oğluyla Meydan Okuma

İdris Aybirdi ve Seray Kaya'nın aşk ilanının ardından Sahra Işık oğlu Pamir'le yaptığı paylaşımda "Seni benden alamazlar, karakter satın alamazsın" dedi.

İdris Aybirdi ve Seray Kaya'nın Paylaşımları Sonrası Sahra Işık'tan Oğluyla Meydan Okuma
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-10-2026 15:11

Magazin gündeminin son dönemdeki en çalkantılı ve en çok konuşulan ayrılıklarından biri olan Sahra Işık eski eşi İdris Aybirdi ve oyuncu Seray Kaya hakkındaki iddialarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Evliliğinin ardından peş peşe gelen ihanet suçlamaları sosyal medyadaki ifşalar ve son olarak eski eşin yeni ilişkisini ilan etmesiyle iyice kızışan olayda Sahra Işık bu kez oğlu Pamir ile yaptığı oldukça iddialı ve duygusal bir paylaşımla magazin kulislerini sarstı.

Ayrılıktan Açık Suçlamalara ve Aşk İlanına Uzanan Fırtınalı Süreç

Survivor yarışmasıyla tanınan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sahra Işık 2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin Haziran 2025'te kucaklarına aldıkları oğulları Pamir ile mutluluk tablosu çizmesi beklenirken evlilikleri 8 Mayıs 2026 tarihinde resmen sona erdi. Ayrılığın ilk günlerinde her iki taraf da süreci sakin yöneteceklerini belirtse de bu durum çok uzun sürmedi.

Sahra Işık eski eşinin kendisini oyuncu Seray Kaya ile aldattığını öne sürerek adeta ortalığı kasıp kavuran iddialar ortaya attı. İlişkinin kendi evliliği devam ederken başladığını savunan Işık, eski eşinden geldiğini iddia ettiği mesajları ve telefon aramalarını sosyal medya hesabında ifşaladı. Süreci imalı göndermelerden doğrudan suçlamalara taşıyan ünlü isim magazin gündeminin merkezine yerleşti.

İddiaların hedefindeki isimlerden ilk itiraz İdris Aybirdi'den gelirken, oyuncu Seray Kaya da sessizliğini bozarak iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Kaya, Sahra Işık'la anlatıldığı gibi yakın olmadıklarını geçmişte sadece bir düğünde karşılaştıklarını belirterek "Bir problem var belli ki ama o problemin içindeki kişi ben değilim" sözleriyle tepki göstermişti. Ancak bu açıklamaların ardından gelen gelişmeler tüm dengeleri değiştirdi. Seray Kaya, İdris Aybirdi ile çekilmiş romantik fotoğrafını mavi kalp emojisiyle paylaşarak ilişkilerini ilan etti. Ardından Aybirdi de Kaya ile olan samimi karelerini "Sen çok aşksın, hayatımın dönüm noktasısın" notuyla paylaşınca ihanet iddiaları resmi bir aşk ilanına dönüştü.

Oğlu Pamir'le Paylaşım Yaparak Meydan Okudu

Eski eşinin yeni ilişkisini ilan etmesinin ve magazin gündeminin sarsılmasının ardından gözlerin çevrildiği Sahra Işık'tan gecikmeli ama oldukça sert bir yanıt geldi. Paylaşımının merkezine oğlu Pamir’i koyan ünlü isim minik oğluyla kucak kucağa olduğu görüntüleri yayımlayarak adeta düşman çatlatırcasına bir mesaj yayımladı.

Oğlundan ayrılmaya veya uzaklaştırılmaya karşı çıktığını belirten Işık, paylaşımında şu çarpıcı ve sert ifadelere yer verdi:

"Merak etme oğlum, annen çok güçlü ve tüm pislikleri bizim için temizlemeye devam edecek. İstedikleri kadar uğraşsınlar. Her yerden saldırı alsam bile beni yıkmak kolay değil, anlayacaklar. Bilmiyorlar oğlum. Seni benden ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Para ile her şeyi alabilirsin ama karakter satın alamazsın."

Oğluna güçlü, şerefli ve kimseye boyun eğmeyen bir birey olması yönünde öğütler veren Sahra Işık mesajını "Sana öğreteceğim çok şey var" sözleriyle tamamladı. Herhangi bir velayet davası veya mahkeme kararına doğrudan değinmese de anneliğini ve evladına olan düşkünlüğünü en keskin şekilde gözler önüne seren bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi. Taraflar arasında yaşanan bu gerilimin ve karşılıklı hamlelerin önümüzdeki günlerde nasıl bir boyut kazanacağı büyük bir merakla takip ediliyor.

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