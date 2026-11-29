Magazin dünyasında bir süredir konuşulan İdris Aybirdi ve Seray Kaya aşkından beklenmedik bir haber geldi. Geçtiğimiz ekim ayında ilişkilerini sosyal medyadan duyuran çiftin yollarını ayırdığı öğrenildi. Üstelik ayrılığın yaklaşık üç hafta önce, karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiği belirtildi.

İdris Aybirdi’nin Evliliği Boşanmayla Sona Ermişti

İdris Aybirdi, daha önce Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık ile evliydi. 2019 yılında nikâh masasına oturan çift, 12 Haziran 2025’te oğulları Pamir’in dünyaya gelmesiyle anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Yaklaşık yedi yıl süren evlilik ise bu yıl sona erdi. Boşanmanın ardından ikili hakkında çeşitli iddialar gündeme gelmiş, özellikle aldatma söylentileri magazin basınında uzun süre konuşulmuştu.

Sahra Işık’tan Aldatma İddiası Gelmişti

Boşanma sürecinin ardından Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi’nin kendisini Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncusu Seray Kaya ile aldattığını öne sürmüştü. Bu iddia magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

Aybirdi ise hakkında ortaya atılan iddiaları kesin bir dille reddetmişti. Taraflar arasındaki bu tartışma, çiftin özel hayatını bir süre daha gündemde tutmuştu.

İdris Aybirdi’nin geçtiğimiz ekim ayında Seray Kaya ile birlikte olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurması, daha önce gündeme gelen iddiaları yeniden hatırlatmıştı. Çiftin ilişkilerini açıkça paylaşması magazin takipçilerinin de dikkatinden kaçmamıştı.

Yaklaşık Üç Hafta Önce Ayrılmışlar

Ancak bu birliktelik de uzun sürmedi. tv100 Magazin Hattı’ndan İbrahim Savun’un özel haberine göre İdris Aybirdi ve Seray Kaya, yaklaşık üç hafta önce ilişkilerini bitirme kararı aldı.

Çiftin ayrılığı karşılıklı anlaşarak gerçekleştirdiği öğrenildi. Böylece ekim ayında aşklarını ilan eden ikilinin ilişkisi, henüz birkaç ay bile geçmeden sona ermiş oldu. Ayrılığın ardından ikiliden konuyla ilgili yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merak konusu.