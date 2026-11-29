2019 yılında gitarist Erkan Erzurumlu ile evlenen Ziynet Sali, aralarındaki yaş farkı nedeniyle bir dönem eleştirilerin hedefi olduklarını söyledi. Kendisi bu yorumları daha sakin karşılasa da eşinin başlangıçta söylenenlere şaşırdığını ve alışmakta zorlandığını anlattı.

Zaman geçtikçe insanların ilişkilerine ve aralarındaki sevgiye tanık olduğunu belirten Sali, konuya dair düşüncesini de net bir şekilde dile getirdi: “Sevginin, aşkın yaşı yok.”

Evliliği Hem Hayatına Hem İşine Katkı Sağlamış

Eşiyle yalnızca özel hayatını değil müzik çalışmalarını da paylaştığını söyleyen şarkıcı, Erkan Erzurumlu’nun kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Kendi ayakları üzerinde durmaya ve her işini tek başına halletmeye alışkın olduğunu anlatan Sali, evliliğin kendisini kısıtlamadığını aksine hayatına güzel şeyler kattığını ifade etti.

Jennifer Lopez’e Benzetilmekten Rahatsız Oluyor

Programda Jennifer Lopez’e benzetilmesi de gündeme geldi. Ünlü yıldızın tarzını beğendiğini söyleyen Sali, buna rağmen sürekli Lopez’le karşılaştırılmaktan ve taklitçilikle suçlanmaktan hoşlanmadığını anlattı. Hatta ona benzememek için özellikle çaba gösterdiğini söyledi.

Ziynet Sali’nin kariyer yolculuğu da oldukça ilginç. 1999 Marmara Depremi’nin ardından atanamayınca Ciguli’nin şirketinde sekreter olarak çalışmaya başlamış. Daha sonra basın danışmanlığı yapan şarkıcı, şirket kapanınca farklı projelerle yoluna devam etmiş.

Sahne Kazası Nedeniyle İki Ay Tekerlekli Sandalyede Çalışmış

Sali’nin anlattığı en çarpıcı olaylardan biri ise geçmişte yaşadığı sahne kazası oldu. Bir yılbaşı gecesi kırılan tabaklardan birinin parçası ayağına saplanmış ve tendonları kesilmiş. Kazanın ardından iki ay boyunca tekerlekli sandalyeyle sahneye çıkmak zorunda kalan şarkıcı, bugün bile uzun süre yüksek topuklu ayakkabı giyemediğini söyledi.