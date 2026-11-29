Ekranların sevilen oyuncularından Rıza Kocaoğlu özel hayatıyla magazin gündemine geldi. Geçtiğimiz haftalarda yalnız olduğunu söyleyen ünlü oyuncunun, meslektaşı İlay Erkök ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi. Üstelik ikilinin birlikte Kazakistan’da düzenlenen bir etkinliğe katılması aşk söylentilerini daha da alevlendirdi.

“Ben Çok Yalnızım” Sözleri Hatırlara Geldi

Rıza Kocaoğlu, 15 Ekim’de özel hayatıyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara oldukça samimi bir yanıt vermişti. Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen oyuncu, “Yalnızım arkadaşlar, ne yazık ki... Ben çok yalnızım” sözleriyle dikkat çekmişti.

Aradan çok zaman geçmeden ortaya atılan yeni aşk iddiası ise bu açıklamayı yeniden gündeme taşıdı. Kocaoğlu’nun gönlünü güzel oyuncu İlay Erkök’e kaptırdığı konuşulmaya başlandı.

Yaklaşık Bir Aydır Birlikteler İddiası

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre Rıza Kocaoğlu ile İlay Erkök yaklaşık bir aydır birlikte. İkilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmesi de dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

Ancak bu takip meselesi tek başına ilişkiyi doğrulamıyor. İki oyuncunun gerçekten aşk yaşayıp yaşamadığı konusunda henüz net bir açıklama bulunmuyor.

Kazakistan’da Yan Yana Görüldüler

Aşk söylentilerini güçlendiren gelişme ise Kazakistan’dan geldi. İlay Erkök’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, ikilinin Türkiye-Kazakistan Türk Film Günleri etkinliğine birlikte katıldığını ortaya çıkardı.

Aynı etkinlikte birlikte bulunmaları, magazin dünyasında gözlerin yeniden ikiliye çevrilmesine neden oldu. Kocaoğlu ve Erkök cephesinden ise şimdilik sessizlik hâkim.

Şimdi herkes aynı sorunun yanıtını merak ediyor: İkili gerçekten yeni bir aşka mı başladı, yoksa Kazakistan’daki birliktelikleri yalnızca mesleki bir buluşmadan mı ibaret? İki oyuncunun yapacağı olası açıklama merakla bekleniyor. Şimdilik ortada doğrulanmış bir ilişki değil, kulaktan kulağa yayılan bir aşk iddiası var.