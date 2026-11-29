Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez performansından çok tercih ettiği kıyafetlerle gündemde. Siyah dantelli, oldukça iddialı bir kostümle sahneye çıkan yıldız, giyim tarzını eleştirenlere sessiz kalmadı. Kendisine yöneltilen yorumlara verdiği yanıt ise magazin dünyasında dikkat çekti.

Yıllardır hem şarkıları hem sahne şovlarıyla adından söz ettiren Lopez, cesur kostüm seçimleriyle de sık sık konuşuluyor. Özellikle sahnede tercih ettiği kıyafetler nedeniyle zaman zaman eleştirilerin hedefi olan ünlü şarkıcı sözünü sakınmadı.

İddialı Kostümüyle Dikkatleri Üzerine Çekti

Jennifer Lopez, siyah dantelli sahne kostümüyle hayranlarının karşısına çıktı. Vücudunu ön plana çıkaran kıyafeti, kısa sürede sosyal medyada da konuşulmaya başlandı. Ünlü yıldızın sahne tarzını beğenenler kadar bu tercihleri fazla cesur bulanlar da oldu.

Lopez'in giyim tarzına yönelik eleştiriler aslında yeni değil. Şarkıcı, özellikle sahne kostümlerinin açık bulunması nedeniyle daha önce de benzer yorumlarla karşılaşmıştı. "Neden hep çıplak?" şeklindeki eleştiriler de bu tartışmaların bir parçası haline gelmişti.

Eleştirilere Verdiği Yanıt Gündem Oldu

Gelen yorumlara bu kez doğrudan karşılık veren Jennifer Lopez, kendine güvenini ortaya koyan sözleriyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, kıyafetlerini eleştirenlere seslenerek "Sizin de böyle bir kalçanız olsaydı siz de çıplak gezerdiniz" ifadelerini kullandı.

Lopez'in bu çıkışı, sahne tarzı üzerinden yapılan yorumlara verdiği en dikkat çekici yanıtlarından biri olarak öne çıktı. Ünlü yıldızın sözleri magazin gündeminde kısa sürede geniş yankı buldu.

Görünen o ki Jennifer Lopez, sahnede nasıl giyineceği konusunda eleştirilere göre hareket etmeye pek niyetli değil. Yıldız şarkıcı, iddialı tarzını korurken kendisine yöneltilen yorumlara da gerektiğinde doğrudan yanıt vermekten çekinmiyor.