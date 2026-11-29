Bir dönemin en gözde mankenlerinden Demet Şener takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Sosyal medya hesabından çocukluk dönemine ait bir fotoğrafını paylaşan ünlü isim, kısa sürede ilgi odağı oldu. Şener’in henüz Türkiye güzeli seçilmeden önceki halini gören takipçileri, fotoğrafa yorum yağdırdı.

Arşivinden Özel Bir Kare Paylaştı

Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Şener, günlük hayatından kesitlerin yanı sıra geçmişten kalan fotoğraflarını da zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü manken bu kez çocukluk yıllarına ait bir kareyi gün yüzüne çıkardı.

Yıllar öncesine ait fotoğrafını paylaşan Şener, takipçilerine nostaljik anlar yaşattı. Paylaşım, özellikle onu uzun yıllardır takip edenler arasında merak uyandırdı. Şener’in çocukluk halini gören sosyal medya kullanıcıları da yorumlarını peş peşe sıraladı.

Takipçilerinden Güzelliğine Yorum Yağdı

Demet Şener’in fotoğrafı, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Birçok kişi, ünlü ismin daha küçük yaşlardayken de dikkat çeken bir güzelliğe sahip olduğunu dile getirdi. Türkiye güzeli seçilmesinden yıllar önce çekilen bu kare, Şener’in hayranları için de geçmişe dönük keyifli bir sürpriz oldu.

Türkiye Güzeli Seçilmesinin Üzerinden 31 Yıl Geçti

Demet Şener’in hayatındaki dönüm noktalarından biri, 1995 yılında Türkiye güzeli seçilmesi oldu. Henüz 18 yaşındayken bu unvanı kazanan Şener, ardından modellik kariyeriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Podyumların tanınan yüzlerinden biri haline gelen ünlü isim, ilerleyen yıllarda televizyon dünyasında da yer aldı.

Bugün 49 yaşında olan ve iki çocuk annesi Şener, aradan geçen yıllara rağmen magazin gündeminde kalmayı başarıyor. Çocukluk fotoğrafıyla yeniden geçmişe dönen ünlü manken, takipçilerine de yılların nasıl hızlı geçtiğini hatırlattı. Paylaşımı, sosyal medyada nostalji rüzgârı estirdi.