Bir dönem Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tolga Karel, yıllar önce aldığı radikal kararla herkesi şaşırtmıştı. Oyunculuğu bırakarak ABD’ye yerleşen Karel, bambaşka bir sektöre adım attı. Önce TIR şoförlüğü yaptı, ardından kendi lojistik şirketini kurdu. Şimdilerde ise eşi ve çocuklarıyla Florida’da sakin bir hayat sürdürüyor.

Ünlü isim, ailesiyle birlikte çekilmiş yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşınca yeniden gündeme geldi.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Her Şeyi Geride Bıraktı

Kanal D’nin unutulmaz dizisi Yaprak Dökümü'nde Oğuz karakterini canlandıran Tolga Karel, oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ancak Karel, 2016 yılında hayatında büyük bir değişiklik yaparak televizyon kariyerini noktaladı ve ABD’ye taşındı.

Bir zamanlar ekranlarda görmeye alıştığımız oyuncu Amerika’da kendisine tamamen farklı bir yol çizdi.

Aylık 8 Bin Dolara TIR Şoförlüğü Yaptı

ABD’ye yerleştikten sonra hemen kolay bir hayat kurmayan Karel, geçimini sağlamak için TIR şoförlüğüne başladı. İlk yıllarında aylık 8 bin dolar kazandığı belirtilen eski oyuncu, zamanla lojistik ve nakliyat sektöründe kendi işini kurmayı başardı.

Böylece oyunculuktan direksiyon başına, oradan da şirket sahipliğine uzanan ilginç bir kariyer hikâyesi ortaya çıktı.

İkinci Evliliğinden Dört Çocuğu Var

Karel, 2011 yılında manken Günay Musayeva ile evlenmiş, bu evlilikten Cihangir adında bir oğlu olmuştu. Çift 2015 yılında yollarını ayırdı. Karel, 2016’da Sarah Scott ile evlenerek ABD’de yeni bir aile kurdu. Bu evliliğinden dört çocuğu dünyaya geldi. Böylece toplam beş çocuk babası oldu.

Florida’da eşi ve dört çocuğuyla yaşayan Karel, paylaştığı aile fotoğrafına da oldukça duygusal bir not ekledi. Eşine ve çocuklarına duyduğu sevgiyi anlatan eski oyuncu, altı kişilik hayatlarının sevgi, kahkaha ve neşeyle dolu olduğunu söyledi. Hatta hiçbir anı değiştirmek istemediğini belirterek ailesine teşekkür etti.