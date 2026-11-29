Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derin Mermerci, ailesinden miras kalan tarihi yalısıyla ilgili merak edilen soruya net yanıt verdi. Geçtiğimiz ekim ayında bir yolcu vapurunun çarpmasıyla gündeme gelen yaklaşık 200 yıllık yalıyı satmayı düşünüp düşünmediği sorulan Mermerci, bu konuda kararının kesin olduğunu söyledi. Ünlü isim, maddi açıdan ne yaşarsa yaşasın babasından kalan evi elden çıkarmayacağını belirtti.

Tarihi Yalı Babasından Miras Kaldı

Derin Mermerci, önceki gün Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da düzenlenen Brandsandmore Alışveriş Şenliği’nde muhabirlerle bir araya geldi. Sohbet sırasında konu, Kandilli Sahili’nde bulunan Kazasker Necmettin Efendi Yalısı’na geldi.

Yaklaşık 200 yıllık tarihi yapı, geçen ekim ayında bir yolcu vapurunun çarpmasıyla gündeme gelmişti. Yaşanan olayın ardından yalının geleceği de merak konusu olmuştu. Mermerci’ye evini satmayı düşünüp düşünmediği sorulunca, yanıtı hiç tereddüt etmeden geldi.

“Ekmeğe Muhtaç Kalsam Yine de Satmam”

Ünlü isim, yalının kendisine babası Mehmet Ata Mermerci’den kaldığını hatırlatarak evi satmaya kesinlikle yanaşmadığını söyledi. Mermerci, kararını şu sözlerle anlattı:

“Allah kimseye göstermesin ama ekmeğe muhtaç kalsam yine de satmam. Babamdan kalmış sonuçta.”

Bu sözler, Mermerci’nin tarihi yalıya yalnızca maddi değeri olan bir mülk olarak bakmadığını da ortaya koydu. Babasından kalan evin kendisi için taşıdığı manevi değerin çok daha önemli olduğu anlaşılıyor.

Yalıda Yaşamak Sandıkları Kadar Kolay Değil

Derin Mermerci, daha önce katıldığı bir programda da tarihi yalıda yaşamanın zorluklarından söz etmişti. Evde sürekli bir sorun çıktığını anlatan Mermerci, yalıda yaşamanın tek avantajını ise tekneyle doğrudan karşı kıyıya geçebilmek olarak açıklamıştı.

Tüm bu zorluklara rağmen Mermerci’nin tarihi evinden vazgeçmeye hiç niyeti yok.