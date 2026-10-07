İdo Tatlıses’ten Eşine Aşk Dolu Mesaj! “En Güzel Evet’im”

İdo Tatlıses ve Yasemin Tatlıses evliliklerinin 5. yılını romantik paylaşımlarla kutladı. İdo’nun eşine yazdığı duygusal sözler sosyal medyada dikkat çekti.

İdo Tatlıses’ten Eşine Aşk Dolu Mesaj! “En Güzel Evet’im”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-10-2026 22:07

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Tatlıses evliliklerinde 5 yılı geride bıraktı. 2021 yılında nikâh masasına oturan çift, bu özel günü sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı. İdo Tatlıses’in eşine yazdığı romantik mesaj ise dikkat çekti.

“Hayatımın En Güzel Evet’i”

İdo Tatlıses 5. evlilik yıl dönümünü eşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafla kutladı. Paylaşımında Yasemin Tatlıses’e olan sevgisini anlatan İdo evliliklerinin hayatına kattığı güzelliklerden bahsetti.

Ünlü şarkıcı “Hayatımın en güzel ‘Evet’i” diyerek başladığı mesajında, eşiyle birlikte kurdukları yuvanın ve paylaştıkları anıların kendisi için çok değerli olduğunu söyledi. Yasemin Tatlıses’e “yol arkadaşım” ve “en güzel hikâyemin ortağı” diye seslenen İdo sözlerini “Seni çok seviyorum” diyerek tamamladı.

İkiz Çocuklarıyla Aileleri Büyüdü

İdo ve Yasemin Tatlıses’in aşkı yıllar içinde daha da büyüdü. Çift 2024 yılında ikiz çocukları Sinan Emir ve İbrahim Ayel’i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşadı.

Sosyal medyada zaman zaman aile hayatlarından kareler paylaşan çift çocuklarıyla geçirdikleri keyifli anları da takipçileriyle buluşturuyor. Böylece 5 yıllık evliliklerinde aileleri de büyümüş oldu.

Yasemin Tatlıses’ten Romantik Karşılık

İdo’nun duygusal mesajı karşılıksız kalmadı. Yasemin Tatlıses de eşinin paylaşımının altına sevgi dolu bir yorum bıraktı.

“Canım sevgilim, iyi ki sen... İyi ki biz” sözleriyle eşine karşılık veren Yasemin, sevgisini bir kez daha gösterdi. Ardından çiftin evlilikleri boyunca çekilen fotoğraflarından oluşan özel kareleri kendi hesabından paylaştı.

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