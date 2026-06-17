İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin Zıt Kutuplu Tatil Şıklığı

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli baş başa çıktıkları yaz tatilinden fotoğraflar paylaştı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin Zıt Kutuplu Tatil Şıklığı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-06-2026 16:52

Magazin dünyasının örnek ve sempatik çiftleri arasında gösterilen Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses yoğun geçen kış sezonunun ardından baş başa romantik bir yaz kaçamağına imza attı. Evlilikleri ve gözlerden uzak büyüttükleri çocuklarıyla her daim takdir toplayan ikili bu kez çıktıkları tatildeki stil tercihleriyle sosyal medyanın diline düştü. İkilinin paylaştığı tatil karelerinde sergiledikleri zıt tarzlar dikkatli gözlerden kaçmadı.

İdo Tatlıses ve manken Yasemin Şefkatli 2021 yılında görkemli bir törenle evlenmişlerdi. İkiz çocukları bulunan ünlü çift aile hayatlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ünlü çift yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için baş başa tatile çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan ikili tatilin keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Yasemin Şefkatli Plajda Moda Rüzgarı Estirdi

Moda dünyasındaki köklerini hiçbir zaman kaybetmeyen ve her kombiniyle genç kadınlara ilham kaynağı olan Yasemin Şefkatli tatil gardırobuyla adeta bir podyum şovu sundu. Aksesuar seçimlerinden hasır şapkasına kadar tepeden tırnağa planlanmış stili sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Güzel anne Yasemin Şefkatli tercih ettiği şık aksesuarları, özenle seçilmiş kıyafetiyle her zamanki klas duruşunu sergiledi.

İdo'nun Konfor Alanı

Eşinin yüksek moda algısına ve plaj zarafetine karşılık İdo Tatlıses'in tatil modu ise tamamen konfor odaklıydı. Şefkatli'nin kusursuz karelerinin yanında son derece doğal ve salaş bir tarz benimseyen ünlü şarkıcı "tatilin hakkını rahatlıkla veriyor" yorumları yaptırdı.

Şefkatli takipçilerinden tam not aldı. Tarzıyla her dönem ilham veren ünlü ismin bu yüksek moda çizgisine karşılık eşi İdo Tatlıses'in seçimi ise tamamen rahatlıktan yana oldu.

İkiz bebeklerinin doğumunun ardından ilk kez baş başa tatile çıkan çiftin bu eğlenceli ve samimi halleri, takipçilerinden "Yasemin podyuma, İdo bakkala gider gibi", "Birbirini dengeleyen en tatlı çift" şeklinde binlerce esprili ve sevgi dolu yorum aldı.

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