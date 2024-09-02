İddialı isim, Sandık Kokusu kadrosuna katıldı! Tüm dengeler değişecek!

Nesrin Cavadzade "Sandık Kokusu" Dizisine Renk Katacak: Yeni Sezon İçin Bomba Transfer!

İddialı isim, Sandık Kokusu kadrosuna katıldı! Tüm dengeler değişecek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-09-2024 12:02

Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi “Sandık Kokusu,” yeni sezon hazırlıklarına hızlı bir giriş yaptı. 18 Eylül’de yeni sezonu açacak olan dizi, Çarşamba akşamları yine seyircileri ekran başına toplayacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin kadrosuna bu sezon çok iddialı bir isim katıldı: Nesrin Cavadzade.

Etkili oyunculuğu ve güzelliğiyle her projede dikkat çeken Cavadzade, "Sandık Kokusu" dizisinde Ayça karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizide, Ayça’nın çok renkli ve dikkat çekici bir karakter olması bekleniyor. Henüz tanıtımı bile yapılmadan, Ayça karakterinin fenomene dönüşeceği konuşuluyor.

Nesrin Cavadzade’nin bu etkileyici karakterle diziye katılması, “Sandık Kokusu”nun yeni sezonuna olan ilgiyi şimdiden artırmış durumda. İzleyiciler, Ayça’nın hikâyesini büyük bir merakla bekliyor.

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