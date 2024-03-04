İddia: Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir birlikte yaşamaya karar verdi!

Medyanın ve hayranların yoğun ilgisi nedeniyle başarılı bir şekilde gözlerden uzak yaşamaya çalışan ancak bunu başaramayan Yalı Çapkını'nın başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. İkilinin birlikte yaşamaya başlamasıyla ilgili haberler dolaşıyor. İşte detaylar...

İddia: Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir birlikte yaşamaya karar verdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-03-2024 16:47

Medyanın ve hayranların yoğun ilgisi nedeniyle dikkatleri üzerlerine çeken Yalı Çapkını dizisinin başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Ancak, Afra Saraçoğlu'nun Arnavutköy'deki evine hırsız girmesi sonrasında yaşadığı korku ve kriz dikkat çekmişti. Olayın ardından sevgilisi Mert Ramazan Demir, Saraçoğlu'nun yanına taşındı.

Muhabironline'ın haberine göre; Mert Ramazan Demir, sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun evine taşındı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayın ardından Saraçoğlu'nun oldukça zorlu bir süreçten geçtiği ve medya ile konuşmak istemediği biliniyor. Demir, Cihangir'deki kendi evinden Saraçoğlu'nun evine taşınarak ona bu süreçte destek olmayı amaçlıyor.

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