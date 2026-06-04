Icardi’den Büyük Zafer! Wanda’ya Kötü Haber Geldi

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki nafaka davasında yeni bir gelişme yaşandı. Milano’da görülen davada mahkeme Wanda Nara’nın talep ettiği yüksek nafaka isteğini reddetti ve Icardi lehine karar verdi.

Nafaka Talebi Mahkemeye Taşındı

İkili arasındaki uzun süredir devam eden boşanma süreci sadece özel hayatlarıyla değil hukuki tartışmalarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak Wanda Nara’nın Icardi’den aylık 250 bin euro tutarında geçici nafaka talep ettiği ortaya çıkmıştı. Bu talep özellikle sosyal medyada ve spor basınında oldukça büyük yankı uyandırmıştı.

Mahkeme Icardi’yi Haklı Buldu

Milano’da yeniden görülen duruşmada mahkeme Icardi’nin itirazını değerlendirdi. Yapılan incelemenin ardından hakim Wanda Nara’nın talebini reddetti. Böylece Icardi eski eşinin istediği yüksek nafaka ödemesinden kurtulmuş oldu.

Kararın en dikkat çeken kısmı ise mahkemenin verdiği gerekçe oldu. Hakim Wanda Nara’nın kendi gelirlerinin ve mevcut ekonomik durumunun yeterli olduğunu belirtti. Yani mahkemeye göre Nara’nın Icardi’den böyle yüksek bir nafaka talep etmesini gerektirecek bir maddi zorluk bulunmuyor.

Sosyal Medyada Büyük Yankı

Kararın duyulmasının ardından konu sosyal medyada da hızla yayıldı. Icardi taraftarları kararı “beklenen sonuç” olarak yorumlarken magazin takipçileri ise iki isim arasındaki sürecin daha uzun süre gündemde kalacağını düşünüyor.

Zaten çiftin boşanma süreci başından beri oldukça çalkantılı ilerlemiş sık sık karşılıklı açıklamalar ve iddialarla magazin manşetlerine taşınmıştı.

Hukuki Süreç Bitmiş Değil

Her ne kadar bu davada Icardi lehine bir sonuç çıkmış olsa da ikili arasındaki tüm hukuki sürecin tamamen sona ermediği konuşuluyor. Özellikle çocuklar ve geçmiş kararlarla ilgili farklı dosyaların da gündemde olduğu biliniyor.

Bu son kararla birlikte Mauro Icardi Wanda Nara’nın yüksek nafaka talebine karşı önemli bir hukuki zafer elde etmiş oldu. Ancak ikili arasındaki bu uzun ve çalkantılı sürecin tamamen bitip bitmediği ise hâlâ merak konusu.