Icardi'den beklenmedik Simge Sağın hamlesi!

Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki çalkantılı ilişki, yeni iddialarla daha da karmaşık bir hal aldı. Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, bir dargın bir barışık olduğu eşi Wanda Nara'nın sosyal medyada Arjantinli şarkıcı L-Gante ile dudak dudağa görüntülenmesinin ardından beklenmedik bir hamle yaptı ve eşini sosyal medyada takipten çıktı.

Wanda Nara, canlı yayında L-Gante ile öpüşme görüntülerine gelen tepkilere, “Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm. Çocuklarıma maddi olarak tek başıma bakıyorum” diyerek cevap vermişti. Bu açıklamanın ardından Arjantin basını, ikiliye dair yeni bir iddiayı ortaya attı. Informatesalta’nın haberine göre, Arjantinli gazeteci Matías Vázquez, Icardi’nin Türkiye’de başka bir kadına ilgi duyduğunu ve Wanda’nın bu durumdan haberdar olduğunu ileri sürdü.

İddialara göre, Icardi’nin kalbini çalan isim Türkiye’nin sevilen şarkıcılarından Simge Sağın. Gazeteci Vázquez, Icardi’nin Simge’ye karşı büyük bir ilgi duyduğunu ve Wanda’nın bu durumdan haberdar olup Arjantin’e geri döndüğünü iddia etti. İddiaları güçlendiren bir başka gelişme ise Mauro Icardi’nin sosyal medya hesabından Simge Sağın’ı takip etmesi oldu. Simge de bu hamleye karşılık Icardi’yi geri takip edip son paylaşımını beğendi.





Mauro Icardi ve Wanda Nara cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, ikili arasındaki gerilim ve iddialar magazin dünyasında yankı uyandırmaya devam ediyor. Arjantin basınında çıkan bu haberler, futbolcu ve eşi arasındaki ilişkinin geleceğine dair merak uyandırıyor.