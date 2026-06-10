İbrahim Tatlıses’ten Hastane Paylaşımı! Sevenleri Endişelendi

İbrahim Tatlıses bir süredir yeniden hastane gündemiyle konuşuluyor. Ünlü türkücü geçirdiği sağlık sürecinin ardından fizik tedavi için hastanede kalmaya devam ediyor. Sevenlerini biraz endişelendiren bu durum aslında planlı bir tedavi sürecinin parçası.

Aslında Acil Bir Durum Değil

Son günlerde “yeniden hastaneye mi kaldırıldı?” şeklinde çıkan haberler sosyal medyada hızla yayılmıştı. Ancak Tatlıses bu iddialara daha önce kendisi açıklık getirdi. Durumun acil bir rahatsızlık değil tamamen doktor kontrolünde yürüyen bir fizik tedavi süreci olduğunu söyledi.

Geçirdiği ameliyat sonrası bir süre hareketsiz kalması nedeniyle kaslarında güç kaybı yaşandığını belirten sanatçı bu yüzden yeniden güç kazanmak için hastanede kaldığını ifade etti.

“Kendi İsteğimle Fizik Tedavi Görüyorum”

Tatlıses’in açıklamalarına göre süreç tamamen planlı ilerliyor. Yani ortada ani bir sağlık krizi yok iyileşmeyi hızlandırmak için yapılan bir tedavi programı var. Kendisi de bunu açıkça dile getirerek “kendi isteğimle fizik tedavi görüyorum” demişti.

Bu açıklama sonrası hayranlarının bir kısmı rahat bir nefes alırken yine de hastanede olması nedeniyle takipçilerinden geçmiş olsun mesajları gelmeye devam etti.

Hastane Odasından Yeni Kare

Ünlü türkücü son olarak hastane odasından yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımda kendisini ziyaret eden Mersin Milletvekili Nureddin Nebati ile birlikte yer aldı. İkilinin samimi pozları da dikkat çekti.

Tatlıses bu ziyareti sosyal medyada paylaşarak Nebati’ye teşekkür etti. Paylaşımında “kıymetli ziyaretleri için teşekkür ederim” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Sevenleri Yakından Takip Ediyor

İbrahim Tatlıses’in sağlık süreci uzun zamandır hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Daha önce yaşadığı ciddi sağlık problemleri nedeniyle sevenleri her paylaşımına ekstra dikkat ediyor.

Bu yüzden hastaneden gelen her yeni fotoğraf ya da açıklama kısa sürede gündem oluyor. Son paylaşımı da yine sosyal medyada geniş yankı buldu. Şu an için Tatlıses’in durumu stabil ve fizik tedavi süreci devam ediyor. Görünen o ki ünlü sanatçı bu süreci tamamlayıp günlük hayatına daha güçlü bir şekilde dönmeyi hedefliyor.